Futbol San Javier podría coronarse Campeón Nacional Amateur

Esta noche enfrenta a Tocopilla en Punta Arenas

Después de su vibrante triunfo ante el cuadro de Barrio Norte de Concepción, con un tanto conseguido en el minuto 42, por el jugador Cristian “pin” Ávila, gracias a un certero cabezazo. Los “celestes” de San Javier están dimensionando esta gran hazaña. Estar entre los mejores del país en el futbol amateur, por eso esta noche entraran a la cancha con todas las ganas, para hacer realidad el sueño de coronarse campeones en el torneo nacional de fútbol amateur que se desarrolla en la hermosa ciudad de Punta Arenas.

Como lo han manifestado los propios jugadores de la comuna de San Javier “hemos trabajo muy fuerte durante nueve meses, que sin duda han dado resultados”. Quien anotó el gol que les permite jugar la final en la jornada de hoy, fue Cristian “pin” Ávila, que estaba muy emocionado y dio las gracias a Dios, por haber convertido “tuve la oportunidad de conectar a través de un cabezazo una pelota detenida que nos dio esta gran posibilidad de luchar el titulo ante otro equipo que también tiene lo suyo como Tocopilla, que dejó en el camino a un favorito. Un abrazo para toda la gente de San Javier, que vio el partido en la plaza, a través de un apantalla gigante y estoy seguro que esta noche no sólo seremos 11, estará toda una comuna dándonos su apoyo a la distancia y por su puesto algunos hinchas que con un tremendo sacrificio están aquí en Punta Arenas”.

Por su parte Luis Cofre, señaló que este es un momento mágico “estamos viviendo lo más lindo que te puede dar el futbol, disputar una final nacional. Sabemos que habrá muchos corazones apoyándonos y por ellos vamos a ir con todo en busca de este trofeo. Un camino que no ha sido fácil, pero aquí estamos entre los mejores del futbol amateur a nivel nacional”.

Alejandro González, dijo que “hemos sido bendecidos por estar en esta instancia, creo que, para San Javier, esto es histórico. Estamos a 90 minutos de ser campeones y no vamos a desaprovechar esa opción. Este ha sido un trabajo muy sacrificado como lo han manifestado nuestros compañeros y queremos escribir el mas hermoso final para cerrar un ciclo en el futbol amateur”.

Finalmente, el técnico Ricardo Moya “estamos sorprendidos por este momento deportivo, ha sido un camino muy duro. Con un grupo humano que ha puesto lo mejor. Estamos muy ilusionados y esta noche queremos hacer historia con este grupo de jugadores y por una comuna que nos esta entregando todo su aliento y esperamos no fallarles”.

Los once “gladiadores”, que buscaran quedarse con la Copa del nacional del futbol amateur en Punta Arenas, son: Gonzalo Saldias, Javier Rozas, Carlos Cofre, Nicolás López, David Vásquez, Benjamín Mora, Jesús Sierra, Nibaldo Basoalto, Israel Salgado, Cristian Ávila, y Miguel Álvarez.

Fueron 16 equipos que han dado vida al Campeonato Nacional de Futbol Amateur 2020 “Ángel Gómez Montenegro “en la ciudad de Punta Arenas, Region de Magallanes.

El partido de la gran final de este torneo nacional de futbol amateur esta programado en principio para las 20:30 horas.



