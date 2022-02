Nacional 03-02-2022

Futura canciller dice que se mantendrá política de compras de vacunas: "Queremos poner un énfasis en la solidaridad regional"



Su primera reunión de trabajo tuvo la futura ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, con el Presidente electo, Gabriel Boric desde que fue nominada. Ahí hablaron del equipo que dirige Chile sobre la demanda boliviana sobre el Silala, de las vacunas que va a adquirir la administración del nuevo Gobierno y tratados de libre comercio

Sobre el proceso de inoculación sobre covid-19, contó que "hablamos muy generalmente el tema de las vacunas, vamos a seguir con lo que ha hecho el actual Gobierno, creemos que en eso ha sido muy importante". "Pero también desde el punto de vista de la política exterior, también queremos poner un énfasis en la solidaridad, sobre todo en la solidaridad regional en el tema de la vacunas, hay países en la región que todavía tienen un porcentaje mínimo de su población vacunado y tenemos que ver ese tema para ver cómo chile también puede cooperar con aquellos países que no tiene accesos a la vacunas", declaró. La próxima canciller habló también sobre el Silala señalando que el Mandatario electo "ha ratificado y aprovecho de decir que él ha ratificado al equipo que ha estado trabajando con el Silala y Ximena Fuentes, actual subsecretaria que es la agente en esto, va a seguir siendo la agente, junto con todo su equipo y eso también lo estábamos conversando y vamos a seguir trabajando todo el equipo, los alegatos son ahora en abril y ahí no hay un cambio de posiciones". Consultada sobre su postura sobre los tratados internacionales, si deben revisarse o no, Urrejola indicó que "la postura personal mía en este momento, no es válida. Yo represento al Presidente de la República en las relaciones exteriores".

n ese sentido y sobre las declaraciones que dio el nominado subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada, quien ha dicho que hay que "replantear" estos instrumentos, dijo que "él es un académico, tiene una posición académica sobre la situación de los tratados, pero nuevamente como yo señalé, las relaciones internacionales las lleva el Presidente de la República, y más allá de sus posiciones académicas". "Lo que sí yo tengo que decir y el Presidente lo ha dicho varias veces, ninguno de los tratados están escritos con sangre que uno no pueda reevaluar, sin perjuicio de lo cual el gobierno está absolutamente consciente de la necesidad de dar seguridad a la inversión extranjera de que somos parte de un mundo globalizado, por lo tanto una cosa es reevaluar algunos tratado con esta nueva mirada que yo decía por ejemplo del tema cambio climático de derechos humanos, pero eso no quiero decir que nosotros vamos a vivir aislados de la comunidad global y de la importancia que tiene la inversión extranjera", sostuvo.