Editorial 08-01-2017

Futura creación de la Casa del Artista podría beneficiar a 70 figuras del espectáculo en retiro

Unos 70 actores y creadores en retiro podrían verse beneficiados con la creación de la Casa del Artista, proyecto impulsado por el Sindicato de Actores (Sidarte) y financiado por el Consejo Nacional de Cultura y las Artes. La propuesta fue entregada hoy al ministro de Cultura, Ernesto Ottone, por la presidenta de la organización gremial, Andrea Gutiérrez. El plan se encuentra en su primera etapa de desarrollo, y aún debe ser analizado por el Consejo de Cultura. El organismo gubernamental estudiará su sostenibilidad en el tiempo y posteriormente lo entregará a la jefa de Gabinete, Ana Lya Uriarte. Pese a estar en una fase inicial, para la conocida actriz Delfina Guzmán este ya es un paso y la concretización de un sueño, ya que la creación de dicha casa daría importancia a todas aquellas personas presentes en la escena artística del país. «Me llegó al alma porque es un respeto por la historia y vida de cada uno de nosotros». Gutiérrez explicó a Emol que el financiamiento del proyecto será compartido por Sidarte y el Estado. «Nosotros como el Sindicato de Actores, podremos en venta un inmueble que tenemos y que el resto de recursos los pondría el Estado. Así podremos subvencionar esto», contó Para Delfina Guzmán el proyecto reconocerá la importancia de las artes para el desarrollo del país. «La gente que somos de más edad, apareciera que ya no somos chilenos, como que no tenemos nada que hacer ni entregarle al país. Entonces este tipo de acogida es muy importante». El proyecto según sus palabras le da importancia a la historia no sólo de las artes sino a la historia de Chile. Si bien es un proyecto ideado en un principio por el sindicato de actores, Ottone recalca que también considera a representantes de otras disciplinas. «Desde un principio se plantea el proyecto, no es sólo para actores, es para creadores y eso significa que las muchas instituciones que son no sindicatos ni gremios, sino que son sociedades de derecho de autor, también podrían ser beneficiados».