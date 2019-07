Crónica 24-07-2019

Futuros técnicos agrícolas se capacitan en plantación de avellano europeo y poda de arándanos

A través del Programa de Gestión Hídrica del Centro de Investigación y Transferencia en Riego y Agroclimatología, CITRA, de la Universidad de Talca y Enel Generación Chile, se instaló una parcela demostrativa para difundir las tecnologías para la eficiencia del uso del agua en riego en el agro.



Cerca de 30 alumnos de segundo año de la carrera de Técnico Agrícola del CFT San Agustín de Talca pudieron conocer in situ las diversas técnicas de riego para una pertinente gestión hídrica gracias a un proyecto auspiciado por la empresa Enel Generación Chile, el que se ejecuta en la comuna de San Clemente por CITRA de la Universidad de Talca.



La iniciativa se materializa a través de la creación de una parcela demostrativa en el Liceo San Clemente Entre Ríos, sector de Mariposas que busca fortalecer la productividad, la eficiencia y la gestión del uso del agua en la agricultura de la zona, además de constituirse en un polo de difusión y capacitación de tecnologías de riego para toda la comunidad del sector, haciendo un uso eficiente del recurso hídrico.



Samuel Ortega, director de CITRA, sostuvo que “es clave que la investigación y transferencia tecnológica se aplique a los agricultores y además estamos convencidos que esta transferencia debe ir orientada a los jóvenes futuros profesionales, ya que estas intervenciones logran competencias en los alumnos para mayores posibilidades de trabajo para ellos en manejo de riego y de información climática. Esto asociado a la conciencia en la comunidad de la eficiencia del recurso hídrico”.



Actualmente la parcela está disponible y abierta a la comunidad como plataforma para la realización de días de campo y actividades de transferencia tecnológica a agricultores y profesionales del agro. Se encuentra ubicada a 7 kms. de San Clemente en el sector de Mariposas en el campo agrícola del Liceo Entre Ríos de San Clemente.



En la oportunidad los alumnos contaron con capacitación y asesoría de profesionales de CITRA, quienes dirigieron los procesos de poda de arándanos y plantación de avellano europeo, productos de alta demanda internacional y potencial exportador.



María Soledad Lillo Pérez, jefa de Carrera del Área Agrícola del CFT San Agustín de Talca expresó la importancia de la actividad para los estudiantes. “Se logró fortalecer la idea a los estudiantes que no solo es hacer un hoyo y plantar, sino que existe todo un procedimiento que es necesario aprender. Para nosotros es fundamental trabajar con profesionales de CITRA, ya que no contamos con espacio para realizar una plantación como parte de nuestro plan formativo”.



Las actividades de construcción de la parcela contaron con participación de trabajadores locales y alumnos del liceo, sirviéndoles a estos últimos como experiencia práctica en su formación, siendo una importante oportunidad para la aplicación de conocimientos adquiridos en las actividades académicas regulares.



“Esta iniciativa es un ejemplo de colaboración público-privada que permitirá hacer un uso más eficiente del agua y, por lo tanto, su conservación. Además, al contar con la participación de un liceo agrícola, las nuevas generaciones podrán incorporar las técnicas de sostenibilidad de los recursos naturales en el centro de su enfoque”, afirmó Antonella Pellegrini, gerente de Sostenibilidad y Relaciones Comunitarias de Enel Chile.



Las parcelas cuentan con cinco especies frutales seleccionadas en base a los cultivos predominantes del sector, (manzanos, arándanos, kiwi, frambuesa y vides viníferas), con el objetivo de mostrar a la comunidad las actuales formas en la que se están implementando los huertos. Tanto los sistemas de conducción, marcos de plantación, estructuras y variedades, como los distintos sistemas de riego.



En la parcela además se instaló una estación meteorológica automática para la programación del riego, la que además permite entregar información en tiempo real respecto de las condiciones agroclimatológicas del sector (viento, humedad relativa, radiación, precipitación y evapotranspiración de referencia), para que los usuarios puedan tomar mejores decisiones al momento de regar sus cultivos.