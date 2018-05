Opinión 25-05-2018

Gabriela Mistral; la mujer con nombre de ángel

Siguiendo con la temática de las 100 mujeres que hicieron historia en Chile nuevamente me referiré a la primera galardonada con el premio nacional de Literatura; Gabriela Mistral, debido a que ya fue tratada en extenso en el año 2014 en este mismo periódico.

Son escasas estas líneas para referirme a la vasta obra y triste vida de Gabriela, ella representa muchas cosas; el dolor, la tristeza, la paz y la alegría. Su vida es el claro ejemplo de cómo, a veces, en Chile: la envidia, la inconsecuencia, la injusticia, la ignorancia y el rencor se manifiestan en las personas de manera tan evidente, que llega hacer nauseabundo.

Su nombre era Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga. Nació en Vicuña el 7 de Abril de 1889, pero, como ella decía, “su verdadero hogar fue Montegrande”, lugar en donde vivió de los tres a los nueve años, época en donde su padre abandonó el hogar para siempre por ello creció junto a su madre Petronila y su hermana Emelina Molina, 15 años mayor que ella.

La pequeña Lucila era una niña muy frágil. A los siete años sufrió el primero de muchos dolores en su vida cuando su profesora, al encargarle repartir cuadernos a su curso, la acusó de robarse el material escolar. La pequeña al salir del colegio fue recibida por una lluvia de piedrazos dado por sus compañeras hasta su misma casa, más tarde, recordándolas, les dedicaría el poema “Todas íbamos a ser reinas”.

En 1904 comienza a escribir sus primeros artículos y poemas en los diarios locales. Decide inscribirse en la escuela normal de La Serena para estudiar pedagogía aprobando todos los exámenes de admisión. En esta época se dice que ella: “Era alta y espigada, con lindas manos y finos pies, de tez trigueña y unos intensos ojos verdes, siempre sufrió la amargura más penosa en una mujer; se encontraba fea”.

El suicidio de su enamorado Romelio Ureta y todas las injusticias que sufrió en su época serán la fuente de inspiración para crear los más fuertes poemas de amor y de dolor escritos jamás en lengua española, poemas que, a través de muchas etapas, darán, al cabo de los años, ese fruto sorprendente que fue el primer Premio Nobel de Literatura caído en América del Sur en 1945. Tendrán que pasar seis años para que en Chile se reconozca su labor como escritora ya que, debido a su condición de mujer, su obra, talento y virtudes literarias en nuestro país no eran valoradas; en efecto en 1951 recibe el premio Nacional de Literatura y Gabriela tan asida como un limón señala: “Mi país me declara una perezosa, viví en una sociedad analfabeta y que me despreciaba por mal vestida, por mal peinada y porque fumaba, Chile no tiene sesos, ni tiene madurez”.

Su último libro fue “Lagar”, lo publica en 1954, justamente el año en que vino por última vez a Chile, y en donde fue recibida con los brazos abiertos, con homenajes y banquetes, pero Gabriela nunca olvido la tristeza que su país le provocaba. Según Oreste Plath, “Cuando Gabriela hablaba de Chile, no hablaba con odio, ni rencor, hablaba con tristeza, al recordar a esa niña que fue apedreada por sus compañeras en el colegio por ser acusada de ladrona”.

Murió en 1957 producto de un cáncer de páncreas, sus restos están enterrados en montegrande, único lugar de Chile en donde señalaba que “vivió tranquila y sin preocupaciones”.



Por Francisco Javier Vergara

Profesor de Historia Y geografía,

Magister en Ciencias Sociales Universidad ARCIS,

Miembro Centro Cultural Maule Sur