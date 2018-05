Social 05-05-2018

Ganador del concurso de diseño de la insignia del colegio Margot Loyola recibió su premio

Gabriel Antonio Norambuena Muñoz, estudiante de 4° año C del Liceo Valentín Letelier, ganó el concurso de la ex - escuela República de Francia, para crear una nueva insignia, que la identifique como institución, ya que a partir del año 2018 oficialmente cambió de nombre a “Colegio Margot Loyola Palacios”.

El objetivo era diseñar una insignia que represente a la institución educativa y los valores de la misma.

El Jurado estuvo compuesto por la directora del establecimiento, el presidente del Centro de Padres y Apoderados, la presidenta del Centro de Alumnos, un representante de los profesores, un representante de la Corporación Margot Loyola Palacios y un artista destacado de la comuna.

La ceremonia de premiación se llevó a efecto el 12 de diciembre del 2017, pero ahora en mayo se realizó la entrega del premio, que consistió en un notebook.

Gabriel Norambuena señaló que se siente muy honrado y orgulloso con la distinción ya que también fue ex – alumno de la escuela República de Francia.