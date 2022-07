Opinión 29-07-2022

Gaspar Domínguez y Helia Molina se suman a la coordinación del área de salud en la campaña del Apruebo

- El ex vicepresidente de la Convención junto a la diputada y ex ministra de la salud asumen un rol clave en el comando del Apruebo, que recibió a organizaciones sociales y gremiales de esta área en la Casa del Apruebo, para conversar los asuntos más relevantes en materia de salud de la Nueva Constitución.

Para reforzar el comando y destacar el derecho a la salud en la Nueva Constitución, Gaspar Domínguez y Helia Molina se suman a las vocerías de la campaña del Apruebo como coordinadores de esta área.

Ambos llegaron a la Casa del Apruebo ubicada en Londres #43 para reunirse con dirigencias sociales y gremiales de la salud, que estarán integrándose al despliegue territorial de la Gira Nacional del Apruebo que tendrá la meta de sumar “2 Millones de Casas por el Apruebo” en los días restantes de campaña. En la instancia participaron diversas organizaciones de la salud, entre ellas, Confusam, Anco de Salud, Colegios de Psicólogos, Cabildo de Salud, Fenpruss, Fenats, Confederación Coordinadora Nacional, entre otros.

Sobre su incorporación, Helia Molina declaró ingresar “llena de energía, de entusiasmo, de esperanza a este comando porque creo firmemente que el texto de la Constitución, desde el ámbito de la salud, aborda todos los marcos teóricos, éticos, valóricos, y creo que el enfoque de derecho va a ser un avance fundamental para todos los chilenos y chilenas (...) Me incorporo feliz a este comando, me siento absolutamente en mi casa”.

Por su parte, Gaspar Domínguez sostuvo que en las últimas décadas los gobiernos “han chocado contra el muro que ha impedido avanzar en reformas sustanciales en materia de salud. Hoy tenemos una oportunidad única de aprobar este texto constitucional para que sea el nuevo punto de partida, para diseñar un sistema de salud más justo donde no dependa de la cantidad de plata que tengas en el bolsillo para poder acceder a las prestaciones”, agregando que “Junto con Helia Molina, hemos decidido ser parte del comando del apruebo porque justamente vemos la necesidad de acompañar para informar y aclarar los alcances que tendrá la propuesta de salud de la nueva Constitución”.