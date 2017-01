Policial 15-01-2017

Gastaron 470 millones en reparar Medialuna de Talca y costaba sólo 30

Ante el Ministerio Público fue presentada una denuncia por presunta malversación de fondos públicos desde la Municipalidad de Talca, amparada en un informe emanado de Contraloría.

Lo anterior, por la reparación de la Medialuna Ismael Mandiola Solar, para la cual se habían solicitado cerca de treinta millones de pesos con cargo a fondos municipales, sin embargo esa cifra fue multiplicada varias veces sin justificar origen ni destino, indicó el consejero regional, abogado Gabriel Rojas “que una obra que consistía en reparación de la Medialuna de Talca, por un monto aproximado de los treinta millones de pesos, finalmente tiene una sumatoria superior a los 470 millones de pesos, a los cuales no existe justificación en virtud del acto administrativo en el cual se autorizó la reparación y, consiguientemente más que una reparación, se realizó una obra nueva, no acreditándose el origen de los fondos, ni cómo administrativamente se puede solventar dicha malversación de fondos”.

Es decir, el ítem destinado a la reparación de este recinto habría sido adulterado. Se pide a la Fiscalía, investigar y eventualmente perseguir responsabilidades civiles y penales de quién o quiénes estarían vinculados a este proyecto de infraestructura deportiva.

La malversación de fondos públicos se habría producido al traspasarse recursos, sin el asentimiento del Concejo Municipal que no estaban destinados para el origen principal.