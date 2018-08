Opinión 31-08-2018

¿Gato encerrado?

Los animales no me inspiran ternura, cualquiera sea su raza o tamaño. Por esa razón, rara vez les hago cariño; es decir, a menos que sea de manera inconsciente, casi nunca les paso la mano por el lomo como si los peinara. Les concedo valor, sin embargo, por cuanto a veces nos prestan servicios de indudable importancia. La responsabilidad que siento por ellos no va más allá de mi preocupación por tenerles siempre alimento disponible; de que no les falte una buena atención veterinaria si el caso lo requiere. ¿Cuántas veces he predicado que “si NO vas a comprometerte con la salud de un animal, es mejor que NO lo tengas”? … Creo haber contado que tengo un par de gatos negros con quienes practico lo que predico: Junior, un gato macho y Morita, una gata que vive para tragar sus ‘pellets’. Trato de creer que estos dos felinos mantienen a raya los roedores que asolan los domicilios del vecindario. Pero apareció otro gato por mi casa hace más o menos un par de semanas. Es un animal de color gris oscuro, que no tengo idea de dónde salió. Tiene un feo maullido. Si yo quisiera imitarlo, sonaría como un largo grrrrrañauuu. A este no lo dejo entrar al lado adentro de mi galería. Le doy algo de comida a la puerta de la leñera, cuatro o cinco metros más lejos que mis dos mininos negros. Pues bien, el gato plomo come un poco, deja el resto y luego se viene a orinar al exterior de la puerta de la galería. Ya he recorrido mi vecindario ofreciendo como regalo al gato intruso. Lo han venido a ver, pero a nadie le ha gustado aún. A veces, en medio de la noche, lo oigo desplazándose por el entretecho. Me detengo en algún punto y guardo absoluto silencio. El gato, como si oyera mis pantuflas de fieltro, también se inmoviliza. Un par de noches atrás fui al baño y me quedé allí sentado durante un rato. Me sentía tranquilo y no tenía nada importante en que pensar. De pronto oí un leve ruido, como si alguien se acomodara sobre mi cabeza, entre el cielo raso y el techo. No presté gran atención al hecho. El animal gris en cuestión no tan solo me observa, sino que también me hace sentir vigilado: una sensación bastante perturbadora. Nunca pelea con Morita, la gata, pero con Junior la cosa es muy distinta: se enreda en feroces batallas con él en el entretecho y a través del patio. Junior, de menor volumen y peso que aquél, se está alejando poco a poco de la casa. Se le ve con miedo, anda con una oreja levemente rajada y con un corte en una pata, producto de un mordisco. He intentado alejar al felino gris de mi hogar con el simple método de no dejar ni una partícula de alimento a su alcance. Pero se vuelve más feroz con Junior cuando lo atrapa. También pasa más largo tiempo emitiendo sus horribles maullidos enfrente de mi ventana al patio… “como yo lo veo”, me dijo mi compadre Tito, “tenis que pegarle un balazo a ese gato c.d.s.m.” “Si no, te va a gueviar hasta volverte loco” Pero yo, que estoy en contra del maltrato animal, me cuesta imaginarme cazando un gato al interior de mi propiedad. Sospecho que el gato plomo ya estableció como zona de su propiedad, aquellas áreas que eran antes espacio exclusivo de mis dos mascotas negras. Estoy empezando a recelar ahora que el animal seguirá expandiendo su territorio. ¡Y cómo no!... desperté hace varias noches atrás cerca de las tres de la madrugada y no recuperé de inmediato el sueño. Entonces volví a oír el suave rumor de algo ajustándose al sitio en que se hallaba. El ruido venía del entretecho, directamente sobre mi cabeza. A mi jamás me asustaría un simple gato. Pero el temor a recibir sus orines cayendo sobre mis ojos me hizo tomar la decisión.

Cubrí mi cabeza con una almohada pequeña y volví a dormir … “Es una escopeta muy útil”, me dijo mi compadre Tito. “Te va a servir. No tengas recelos, tíralo a cagar, no más” … El gato gris nunca sospechó que yo estuviera aguardándolo escondido tras el matorral de quilas. Le disparé a corta distancia y me quedé petrificado de horror por la perversidad que acababa de cometer. Paulina Marchand, mi vecina, apareció atraída por el disparo. Se rió al ver el estado de alteración en que me hallaba.

¡Váyase para adentro con su escopeta, no más, don Omar! … Yo le voy a enterrar al gato.

Parecía el final de una corta, estúpida y ordinaria historia. Pero algo ocurrió hace algunas noches, que me hizo dudar del término de aquel drama: tenía abierta la puerta al patio para permitir que la cocina se refrescara, luego de que friéramos algo en el sartén. No se veía nada hacia el patio, porque no había luna o alguna otra claridad. Apagué todas las luces para irme a acostar. Entonces me pareció oír un liviano y apagado ruido del trote de un animal entrando a la casa. Bien pudo haber sido sólo mi imaginación, pero desde esa noche siento de nuevo que soy observado … Muy tarde, luego de apagar las luces, dejo el cuarto de la televisión para dirigirme a mi dormitorio. Entonces, tengo la sensación de que una creatura de cuatro patas viene tras de mí. Tal vez no son sus patas acojinadas las que escucho, sino más bien las uñas y garras que sobresalen de ésas. Pero llego a mi cama, me acuesto y no vuelvo a saber más de este mundo hasta el día siguiente …

Un par de noches atrás me ocurrió un hecho espeluznante, del que no pude de inmediato hallar una explicación: había vuelto hacía poco del baño como a las cuatro de la madrugada. Es la única vez en la noche que me levanto a orinar. Pero me vuelvo a dormir casi de inmediato cuando regreso a la cama. Oí entonces un crujido breve y apenas perceptible del piso de tablas enceradas de mi dormitorio.

Cuando ya caía otra vez en un sueño profundo, sentí que un bulto de cierto peso se echaba a mis pies sobre la cubre camas. Me invadió el pánico, pero decidí no despertar; por el contrario, opté por esconderme en lo más hondo del sueño y dejar que la mañana llena de luces me ayudara a resolver el enigma … Claude, mi hijo mayor, me llamó por teléfono al mediodía. ‘Si, papá. Llegué esta mañana de alba a Linares. Vine por los documentos que nos tiene listos la IANSA. Pasé a tu casa a afeitarme. Tú roncabas. Ni siquiera notaste cuando puse mi chaquetón doblado a tus pies, antes de entrar al baño.....Te veo luego al almuerzo…



(Omar Goulart)