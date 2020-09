Opinión 29-09-2020

Gemela mía



En la hora que el olvido exprime el color más fuerte

Cuando el aire saca brillo a la nostalgia

Te despediste

El viento arrastró nuestras miradas

Un manantial ha quedado vacío

¿Dónde estás gemela mía?



¿Te acuerdas del color de nuestro cielo

De los geranios y gerberas?

La tierra nos miraba complacida

Éramos razón para su existencia

¿Dónde estás?



Te comencé a buscar sin comprender

Tal vez no podía

Pero la vida me devolviste

Hoy mi voz cala el silencio

Ya no estás

Cómplice y amiga mía



Carlos Wistuba