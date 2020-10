Policial 18-10-2020

Gendarmería: Maule realizó lanzamiento regional de tienda virtual www.rehace.cl.



Rehace es el nombre de la tienda virtual, que comercializa productos y servicios, elaborados por personas que cumplen condena en los distintos Centros de Educación y Trabajo (CET) de Gendarmería en el país; y se encuentran en proceso de reinserción social.

La iniciativa fue lanzada a nivel nacional el pasado viernes 9 de octubre. En tanto en la región del Maule se realizó el vamos oficial, esta semana con un acto simbólico realizado en el Penal de Curicó.

Hasta este recinto penal llegó el director regional de Gendarmería coronel José Luis Meza Guajardo, quien, junto al Jefe de la Unidad Penal, teniente coronel Alex Parra Carvajal apreciaron los productos de cerámica que están siendo vendidos en todo el país, posteriormente se realizó una simulación de compra para ver funcionamiento de la tienda virtual, culminando con una visita al taller de cerámica.

Al respecto el coronel Meza Guajardo indicó “Estamos muy felices de esta iniciativa nacional, en donde ahora podrán comprar productos del penal de Curicó y de otros penales del país, por lo demás, son productos de muy buena calidad y de precios asequibles. A Curicó le ha ido muy bien en esta plataforma, así que, no me queda más que felicitar a los privados de libertad de este recinto, a su jefatura, y los funcionarios de Gendarmería de diferentes áreas, que hacen esto posible esto”.

Héctor Torres Jara, es uno de los internos del taller de cerámica que funciona dentro del centro de educación y trabajo de la cárcel de Curicó quien con emoción expresa “Contento y orgulloso de que nuestros productos se vendan en todo Chile. Estar acá en el taller de cerámica, es como un oasis en el desierto, uno se entretiene y siente que no está en la cárcel. Más allá, de lo que uno gane acá en plata, lo bonito es que nuestras creaciones hagan felices a otras personas”.

De todas formas, si desea conocer o consultar sobre los productos de otros recintos penales del Maule, puede ingresar al fanpage @reinsertamaule.