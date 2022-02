Crónica 13-02-2022

Gendarmería informó de brotes Covid en penales del Maule

Institución Penitenciaria, ya dispuso diversas medidas preventivas, para el manejo de los brotes de Covid-19 en conjunto con la autoridad sanitaria.



Respecto al balance de los contagios en los penales del Maule, se refirió la Directora Regional (s) de Gendarmería Maule: “Confirmamos que tenemos brote de Covid-19, en los penales de Talca, Curicó, Linares, Cet Semi Abierto y un par de casos en Penal Femenino de Talca, que no está determinado que haya nexo epidemiológico. Hemos aplicado los protocolos sanitarios que dicta la autoridad pertinente, junto a nuestro departamento de salud institucional.

Con el fin de cuidar a nuestra población penal y a nuestros funcionarios (as). Seguiremos realizando testeos con el apoyo de la seremi de salud hasta que los recintos penales estén libres de contagio, y tomando las medidas desde el punto de vista operativo, para seguir brindando el servicio de custodia y seguridad pública” El balance por Unidad Penal, respecto al número de internos contagiados, es el siguiente: Penal de Curicó (117 casos); Penal de Talca (19 casos); Penal de Linares (15 casos); Centro Penitenciario Femenino de Talca (2 casos) que no está determinado si existe nexo epidemiológico.

La Dirección regional de Gendarmería en el Maule, a través de su área de salud, señaló que las personas privadas de libertad contagiadas en los penales del Maule, están en buenas condiciones, con sintomatología diversa, pero sin signos de gravedad, hasta ahora.

Las visitas de familiares al interior de los penales que presentan brote, están suspendidas, pero se mantiene el ingreso de encomiendas.

Y en el caso del CPF de Talca, por ahora se permite el ingreso de visitas semana por medio. Resaltando que la población penal está acatando todas las normas sanitarias establecidas, para impedir que avancen los contagios y se mantiene el ingreso de encomiendas.

Finalmente, en lo que dice relación con los nuevos ingresos, se informó a los tribunales de justicia de la zona, que los internos que deban ingresar al CCP de Talca serán derivados al CCP de Cauquenes, y en el caso de las personas que deban ingresar al recinto penal de Curicó serán derivadas al Penal de Parral.

En tanto los nuevos ingresos del Penal de Linares están siendo derivados al Penal de Cauquenes