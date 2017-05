Deporte 19-05-2017

Generación dorada de Deportes Linares organiza evento solidario a beneficio del ex utilero, Luis Gavilán

- Enfrentarán al Audax Italiano de todos los tiempos

Una linda iniciativa están llevando a cabo los ex futbolistas albirrojos. Disputarán un partido amistoso con el cuadro de Audax Italiano el próximo sábado 27 de mayo desde las 15:00 horas en el polideportivo Tucapel Bustamante Lastra. El objetivo principal es ayudar en la recuperación de quien fuera utilero por más de 40 años de Deportes Linares, Luis Gavilán.

Durante esta semana fue dado de alta, de acuerdo a lo que nos indicó ex futbolista Pedro Zapata, precisando que “la verdad que estamos motivados y creemos que los amantes del fútbol nos van apoyar, porque todos saben que Gavilán fue un albirrojo de corazón y creo que la institución está en deuda con su persona. Es por esto que nos hemos reunido la generación dorada, integrada por mencionar a algunos como Ramón “choper” Castillo, Erick Rodríguez, José “pepe” Marín, Chelo Gajardo y otros jugadores de aquellos años 83 – 84. Vamos a poner todo nuestro cariño y afecto para reunir recursos económicos para don Luis Gavilán. Fuimos a conversar con el alcalde y nos dio su total respaldo, incluso nos regaló una copa que estará en disputa en este partido. Además contaremos con otro linarense que está integrando hace algunos años el staff de nuestra selección chilena, René “palomito” Lara, quien también entregó sus servicios de paramédico a Deportes Linares. Incluso él le entregó una silla de ruedas a Luis Gavilán, para su recuperación”.

En el equipo de Audax Italiano de todos los tiempos, han confirmado su presencia grandes glorias del elenco itálico de aquellos años. Figuras como: Arturo Cubillos, Agustín (cucho) Casali, Marcelo Zunino, Mauricio Salas, Luis (rulo) Rivero, Jaime Cortés, Diego Pérez, Jaime (conejo) Escobar, Ricardo (pájaro) Rojas, Mauricio Castro (ex Linares), David Martínez y Guillermo (cabezón) Maureira.

PARTIDOS

Para esta jornada solidaria que irá en apoyo de Luis Gavilán, el sábado 27 de mayo, habrá también un encuentro preliminar entre la sub15 de Audax Italiano frente al Estadio Español, para luego dar paso al duelo entre la Agrupación Generación Dorada de Deportes Linares y la Agrupación Audax Italiano de Todos los Tiempos. Se contempla también realizar dos homenajes: a Luis “chofo” Méndez y a René “palomo” Lara.

El valor de la entrada será de mil pesos, general y se espera una gran cantidad de hinchada para que se puedan reunir importantes recursos económicos que vayan en directo beneficio de quien fuera utilero por más de 40 años de Deportes Linares: Luis Gavilán.

FOTO: Linares de todos los tiempos.

2: Audax de todos los tiempos.