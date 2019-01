Editorial 06-01-2019

Generación eléctrica residencial

El Congreso Nacional aprobó la Ley N° 21.118, que aumenta las posibilidades de incentivos a la generación eléctrica residencial, a través de energías renovables no convencionales.

La ley permitirá que los usuarios de electricidad tengan derecho a inyectar a la red de distribución los excedentes de la energía que produzcan con equipamiento de generación de energía eléctrica por medios renovables no convencionales. También lo podrán hacer aquellos que tengan instalaciones de cogeneración eficiente de manera individual o colectiva.

Quienes se agrupen para ejercer el derecho deberán estar conectados a las redes de distribución del mismo concesionario de servicio público de distribución. Además, deberán acreditar la propiedad conjunta del equipamiento de generación eléctrica.

Los usuarios deberán suscribir un contrato que debe considerar: la identificación completa de todos los usuarios, sus domicilios, la participación de cada uno de ellos en la propiedad del equipamiento de generación, el nombre del representante de los usuarios ante la concesionaria y las reglas de repartición de las inyecciones de electricidad. Se añaden a esos requisitos lo que defina un reglamento que debe dictar el Ministerio de Energía, que además dará los requisitos y condiciones mínimas que deberá cumplir el conjunto de usuarios.

Por ejemplo, sin energías renovables la energía solar, obtenida de la radiación solar o la energía eólica, correspondiente a la energía cinética del viento, entre otras.