Editorial 03-01-2018

Generadores residenciales

La Comisión de Minería despachó, en particular, el proyecto de ley que busca potenciar la generación eléctrica particular a través de generadores residenciales a través de los cuales se pueda capturar Energía Renovable No Convencional (ERNC), como la solar o eólica.



El proyecto establece que las ERNC son un método de obtención de energía cada vez mejor evaluado y con un mayor desarrollo tecnológico, por lo que es necesario impulsar la implementación de estas en el país.



Junto a esto, los parlamentarios explican que en países como Alemania, Italia, Dinamarca, Japón, México, Canadá, Australia y Estados Unidos, esta medida se ha implementado con eficacia, y que a la vez ha promovido un mejor uso de la energía.



Existe coincidencia en que esta es una iniciativa relevante para el país y que por ende lo más importante es impulsar al máximo la generación propia de cualquier vivienda y empresa.



El proyecto, que debe ser discutido en particular en la Sala, busca también perfeccionar la Ley N° 20.571, que regula el pago de las tarifas eléctricas de las generadoras residenciales, otorgándole más facilidades a la instalación de generadores por parte de pequeños consumidores.