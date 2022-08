Social 07-08-2022

Generan más opciones de continuidad de estudios desde el CFT San Agustín en la UCM

Ambas instituciones trabajan desde hace 15 años para brindar más alternativas de formación para que los estudiantes de nivel técnico, lo que permite reducir considerablemente los años de estudio en pregrado gracias al reconocimiento de saberes. Ahora en el área de ingeniería.

Una demostración más de su compromiso con la región del Maule, concretaron la Universidad Católica del Maule (UCM) y el Centro de Formación Técnica San Agustín, al ampliar las posibilidades de continuidad de estudios para que estudiantes del CFT puedan alcanzar su título profesional en una carrera de pregrado en convenio del plantel universitario.

Fruto de este trabajo colaborativo, es que ahora se articulan las trayectorias académicas de los programas de Técnico en Topografía con Ingeniería Ejecución en Geomensura, Técnico en Contabilidad General con Contador Auditor – Licenciado en Auditoría, y Técnico en Automatización y Control Industrial con Ingeniería en Automatización y Control-. Además, se incluyen los programas de Técnico en Obras Civiles con Construcción Civil, Analista Programador con Ingeniería Ejecución en Computación e Informática, y Administración de Empresas con Ingeniería en Ejecución Industrial.

Luego de la firma de la oficialización de este acuerdo, el rector de la UCM, Dr. Diego Durán Jara, destacó que “El propósito de generar articulación y continuidad de estudios a los estudiantes del CFT San Agustín se viene trabajando desde hace más de 15 años, y hoy se viene a complementar con dos nuevos programas (…) Esto es realmente una oportunidad mayor a los estudiantes que ingresan al CFT San Agustín en términos que les abre una puerta de desarrollo complementaria a la que ya tienen y que para nosotros es una alegría tremenda ya que habla de movilidad social, de acceso al conocimiento y sobre todo en un espacio de política pública de gratuidad que les permite hacer todo eso”, dijo.

Por su parte, el rector del CFT San Agustín, Sergio Morales Díaz, expresó que “Pensando en el Maule y sus familias la continuidad de estudios en programas formativos en que el estudiante pueda continuar con su gratuidad es una necesidad que el país requiere de poder fortalecer la formación. Junto a la UCM estamos creando oportunidades para que quien ingrese a una carrera técnica si ve que en el desarrollo de ella se le dan oportunidades laborales en que requiera el título de ingeniería se pueda lograr”, afirmó.

Impacto en el sector productivo

El generar este tipo de alianzas, recalcó el rector UCM Dr. Diego Durán Jara, genera un impacto importante en el sector productivo. “Cuando uno genera este tipo de oportunidades más personas pueden ingresar al mercado del trabajo y pueden entonces propiciar un trabajo mucho más adecuado en la región con posibilidades que antes no existían. Sabemos que en términos de conocimiento y las capacidades y competencias se reparten de manera homogénea a la población, pero no toda la población tiene la posibilidad de acceder a ella, y esto genera esa posibilidad, que estudiantes que eventualmente no sabían que tenían estas posibilidades de continuidad de estudios la puedan descubrir en el CFT San Agustín, de otra manera ese talento se pierde y con esto se continúa”, sostuvo.

Al ser consultado sobre cómo ocurrirá en la práctica esta nueva posibilidad de continuidad de estudios entre ambas instituciones, el rector del CFT San Agustín, Sergio Morales Díaz, detalló que “Cuando hablamos de articulación significa que se reconoce los saberes ya logrados y se adicionan a los saberes que faltan. Los saberes del técnico que están dimensionados en dos años se reconocen en su nueva carrera, y los saberes propios de la ingeniería son los dos años adicionales que el estudiante debe cursar. Por lo tanto, hay un momento virtuoso, tengo una salida para trabajar y paralelamente entrar a la universidad en modalidad vespertino para fortalecer no solo mis capacidades, sino que también haciéndola compatible con un mundo laboral que requiere personas de alta calidad humana como son los egresados del San Agustín”, explicó.