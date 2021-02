Crónica 19-02-2021

George Bordachar: “La pesca artesanal siempre podrá contar conmigo”



El consejero regional y actual candidato a gobernador por la región del Maule estuvo presente en Constitución junto al alcalde Carlos Valenzuela, entregando una grúa para el desembarco del bacalao.

Hasta la desembocadura del río Maule, en Constitución, llegaron múltiples autoridades regionales para entregar un significativo avance a la pesca artesanal de la comuna. Se trata de una grúa de desembarco, capaz de levantar altas cargas de peso, y que servirá a decenas de pescadores en la salida del bacalao de sus botes. Este proyecto fue gestionado gracias a la oficina de proyectos sociales de la Municipalidad de Constitución en colaboración con el Consejo Regional, y financiado por el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal (Indespa).

Como representante del Consejo Regional, acudió a la ceremonia George Bordachar, quien manifestó la importancia de este proyecto. “Aquí hubo una inversión de más de 40 millones de pesos. Esto le va a permitir a los pescadores no tener que hacer fuerza para bajar sus cargas”. Sin embargo, recalcó que el trabajo debe continuar. “Esto no termina aquí. Varios nos han manifestado que necesitan por ejemplo baños y otras comodidades, así que vamos a trabajar fuertemente desde el Consejo Regional, junto al alcalde Carlos Valenzuela, para dar solución a este y otros temas”. Así mismo, expresó su compromiso con la pesca artesanal, de cara a una eventual elección como gobernador regional. “En lo personal, he asumido el desafío de recorrer las 30 comunas del Maule, en especial las que cuentan con esta actividad. Yo como George Bordachar, me comprometo a que la pesca artesanal siempre podrá contar conmigo”.

En la ceremonia participaron también otras autoridades regionales, como el Intendente subrogante Jorge Guzmán, quien hizo un llamado a proteger la pesca artesanal en la región “Esta grúa cumple un rol muy importante para poder facilitar el trabajo de los hombres de mar, personas que se sacrifican bastante para poder traer estos productos y cumplir los sueños de sus familias”. Así mismo, parte importante para que este proyecto pudiera concretarse fue el alcalde de Constitución Carlos Valenzuela, quien se mostró sumamente conforme con la conclusión de esta iniciativa. “Es un día de mucha alegría, porque finalmente los proyectos se concretan. Cuando comenzamos a conversar con Jaime Verdugo (presidente del sindicato de pescadores) y su directiva, partía por la concesión de este terreno, el cual tiene un potencial turístico tremendo. Ahí surgió la opción de esta grúa elevadora…Esta es una prueba más de que el trabajo que estamos haciendo a través de nuestra oficina de proyectos sociales ha sido importante, no sólo para el deporte, sino para los proyectos productivos que pueden beneficiar a muchas personas”, declaró.

Finalmente, Jaime Verdugo, en representación de los pescadores de bacalao, agradeció a las autoridades la posibilidad de contar con esta máquina. “Esto nos soluciona un gran problema, es un gran avance para las medidas de seguridad y comodidad de la gente de mar. La grúa ahora la administramos nosotros, y estará disponible en este muelle para quien la necesite”.