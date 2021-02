Política 23-02-2021

George Bordachar suma apoyos en el Maule sur para su candidatura a gobernador regional del Maule





Bajo el lema de los tres mosqueteros “Todos para uno y uno para todos”, el actual consejero regional visitó Cauquenes para reunirse con otros candidatos, y delinear lo que será el trabajo de cara a las elecciones de abril.

Hasta Cauquenes llegó el candidato a gobernador regional, George Bordachar, como parte de su compromiso de recorrer las 30 comunas del Maule de cara a las próximas elecciones del 11 de abril. En su visita pudo reunirse con otros candidatos, quienes buscarán representar al Maule sur en distintos cargos: Patricia Labra (constituyente por RN), Jorge Muñoz (alcalde para Cauquenes) y Mario Meza (actual alcalde de Linares y quien va por la reelección).

En su visita se remarcaron los principales propósitos que buscarán como equipo por la región y en particular por las provincias de Linares y Cauquenes: medidas que fomenten la descentralización y la participación ciudadana. Al respecto, George Bordachar afirmó sentirse conforme con la terna de candidatos que van por el Maule sur y subrayó la importancia que tendrá el gobernador regional en esta nueva gestión. “El gobernador regional verá todo lo relacionado al fomento y producción, además de todos los proyectos que van a requerir las 30 comunas, relacionados con deporte, cultura y temas sociales. Aquí en Cauquenes, por ejemplo, hay un gran proyecto como lo es el Teatro Municipal, el cual esperamos sacar adelante antes de mi gestión, o si no, lo sacaremos adelante cuando pueda asumir como gobernador regional”.

En cuanto a las disimilitudes que hay dentro de la región según su zona geográfica, Bordachar fue claro en expresar que en su rol como consejero regional ha podido trabajar con las 30 comunas por igual. “Pude evidenciar que las comunas del Maule sur están en desmedro del Maule norte. En el Consejo Regional hemos podido equiparar la cancha en ese sentido, y si soy gobernador, trabajaré indistintamente para cada una de las 30, independiente del tamaño o la cantidad de habitantes”.

Así mismo, Jorge Muñoz alentó a que más que por un candidato, hay que votar por un proyecto completo. “Estamos enfrentados a cuatro votos distintos, y es importante que esos votos los trabajemos en conjunto, con toda nuestra gente. Así como la gente confía en mí, necesito que confíen en nuestros candidatos para las diferentes elecciones”, afirmó.

Finalmente, Mario Meza, quien además es presidente regional de Renovación Nacional en el Maule, se mostró sumamente contento con los candidatos designados para el Maule sur, en especial, por George Bordachar. “Él no solo dice que cree en las comunas, sino que confía en ellas. Los que somos del Maule sur históricamente nos hemos sentido postergados, pero en el último tiempo, cuando George Bordachar fue presidente del Consejo Regional del Maule, vino a emparejar la cancha, y eso las provincias de Linares y Cauquenes lo percibimos y agradecemos”.