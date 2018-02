Deporte 22-02-2018

Gerardo Ávila ganó por segunda vez consecutiva El triatlón toma fuerza en Longavi

Deportistas de diferentes puntos de la región del Maule se dieron cita en la comuna para competir en nado, bicicleta y trote.

El pasado fin de semana se realizó un triatlón en la comuna de Longaví organizado por el club de ciclismo Master Bike y la Ilustre Municipalidad, congregando a más de cincuenta competidores en tres categorías: mini, juvenil y elite.

El circuito se desarrolló en la piscina municipal para pasar al posterior pedaleo y trote por las calles principales de la comuna.

Jorge Orrego, presidente del club Master Bike destacó la participación de deportistas venidos de diferentes puntos de la región quienes hicieron más exigente las pruebas, “cada año con la ayuda del municipio hemos ido dándole más categoría a esta tradicional competencia, incluso nos llaman de otras ciudades para ser parte de esta actividad que la hemos enmarcado dentro del Festival Longaví Canta 2018”, precisó.

En la ocasión estuvieron presente las profesionales del programa Previene de Senda de la Municipalidad de Longaví quienes hicieron entrega a cada participante de brazaletes reflectantes, agua para hidratarse y barras de cereales, apoyando de esta forma el deporte y llamando a la conciencia de las personas en le prevención del consumo de alcohol y drogas.

Gerardo Ávila la hizo otra vez

En la categoría elite, donde el circuito comprendió 200 metros de nado, 10 kilómetros de bicicleta y 5 kilómetros de trote, por segundo año consecutivo el ganador fue Gerardo Ávila de Longaví, quien destaca por tener una gran resistencia física y su fuerte es el trote, “fue bastante exigente la competencia, el nivel ha ido subiendo bastante. Me costó asegurar nuevamente el primer lugar, pero lo importante es que este tipo de deportes que no son muy masivos van ganando espacio poco a poco en la región”, precisó.

En el segundo lugar de elite llegó Luis Valenzuela de Talca y el tercer puesto fue para Víctor Morales, también de Longaví.

En juvenil, que comprendió 130 metros de nado, 5 kilómetros de bicicleta y 2 kilómetros de trote, los tres primeros lugares fueron para Vicente Vallejos, seguido de Javier Barrera, Vicente Agurto y Maximiliano Escobar.

Pero lo más emotivo fue la competencia de los mini donde el joven Gustavo Barrales alcanzó el primer lugar y recibió de regalo una bicicleta gestionada por el municipio con el supermercado local “Súper 9”, “estoy muy contento porque no tenía bicicleta y en la competencia de hoy corrí con una bicicleta prestada”, dijo el niño.

En el segundo lugar llegó Felipe Urra, tercero Francisco Cofré y cuarto Hernán Suazo.

En damas, la única participante en infantiles fue Amaya Flores Orrego, quien cumplió con el recorrido establecido.

Cabe hacer notar que esta categoría completó 65 metros de nado, 3 kilómetros en bicicleta y 1 kilómetro de trote.

“Estamos muy contentos porque muchos niños se están interesando por hacer deporte en nuestra comuna y la mayoría de los que compitieron en categoría infantil y juvenil son parte de los cursos de natación gratuitos que entregamos en la piscina municipal a cargo de nuestros profesores Jair Santos y Alexander Sepúlveda”, precisó el alcalde de Longaví Cristián Menchaca al ser consultado sobre el tema.