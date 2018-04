Social 17-04-2018

Gerente de Atención de Luzlinares: “Cuando se reporta un reclamo es clave que la persona de a conocer su número de cliente”

Galo Sepúlveda, gerente de Atención al Cliente, acompañado de Francisco Solís, Gerente de Operaciones de Luzlinares, tuvo un encuentro con la prensa local para abordar diversas materias, entre ellas las medidas preventivas para enfrentar el invierno en la zona precordillerana.

Precisó que consiste en el mantenimiento de las redes y manejo de vegetación, especialmente en el sector de Cajón de Pejerrey, uno de los más afectados por cortes de energía el año anterior. “Trajimos maquinaria forestal para talar con el permiso correspondiente de los propietarios, porque el tema no pasa solamente por podar el árbol. También estamos buscando algunos puntos para instalar generadores para respaldar a lugares que pudiesen resultar afectados en el próximo invierno”, explicó.

Con respecto a la situación del alumbrado público, donde muchas veces la gente no sabe si acudir a la Municipalidad o a la empresa eléctrica, cuando existe alguna falla específica, el profesional aclaró que “cuando hay componentes del alumbrado dañados, el protocolo señala que primero la situación debe darse a conocer por parte de la comunidad al municipio, que luego le solicita a la empresa que concurra al lugar a reparar. Hay una coordinación determinada para interactuar con las municipalidades, lo que en algunos casos no ha ocurrido, pero que esperamos solucionar cuando ocurren situaciones puntuales”.

Señaló, asimismo, que para tener una mayor cercanía con sus clientes, LuzLinares - Luzparral mantiene líneas de contacto a través de twitter, página web, atención de oficina y una aplicación en internet para que la gente pueda reportar las fallas, pagar en línea y obtener información comercial. “Para todo es clave el número de cliente. Cada vez que la persona informa de algún problema, lo primero que tiene que dar es su número de cliente para que sea identificada y también rápidamente conocer el lugar que está afectado”, aseveró.

En relación al tiempo de respuesta de la empresa a sus clientes, Sepúlveda dijo que “la ley señala que en el área rural tenemos cuatro horas para llegar al punto donde se produce el daño. De ahí se coordina el recurso para reparar la falla, pero obviamente si tenemos disponibilidad, el tiempo de concurrencia es menor a 4 horas”.

Con respecto a la situación específica de la millonaria deuda de arrastre del municipio de Colbún por el no pago de luz en muchas escuelas de la comuna, y que data de varios años, el gerente de Atención al Cliente señaló que “está judicializada, seguimos a la espera, pero estamos abiertos a solucionar este problema. Hemos mandado varias propuestas para buscar una solución”.

MEJOR COMUNICACIÓN CON LA PRENSA

El gerente de Atención al Cliente reconoció que antiguamente la empresa mantenía una política de mayor hermetismo con la prensa, especialmente cuando ocurrían situaciones relacionadas con el corte de suministro eléctrico, debido a fenómenos ocasionados por la naturaleza, pero indicó que ahora se contrató a una periodista para que mantenga una información fluida con los medios de comunicación que es a donde primero acude la comunidad cuando ocurren los problemas, para así entregar respuestas más concretas a lo que necesita saber la ciudadanía ante emergencias del momento.

Precisamente, en el día de ayer, se informó de un corte del suministro en los sectores de Llepo, Los Hualles, Vega de Salas y Pejerrey, el que tuvo como causa la realización de trabajos por parte de otra empresa constructora de líneas de alta tensión. No obstante, el servicio se repuso pasadas las 14 horas.