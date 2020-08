Nacional 01-08-2020

Gerente de faena forestal quemada en Cañete: "Estos delincuentes terroristas quieren crear miedo"

Como un acto perpetrado por terroristas calificó el gerente de la empresa contratista forestal Kupal, el ataque a la faena forestal de Reputo, en Cañete, que le significó a su firma la pérdida de 11 equipos avaluados en más de 800 millones de pesos.

José Miguel de la Jara, gerente de Servicios Forestales Kupal, expuso que "estos delincuentes terroristas quieren crear terror y miedo en nuestra gente, actúan como cobardes sin dar la cara, esto porque tienen la libertad de actuar ya que el Poder Judicial, parlamentarios, fiscales, las policías y finalmente quien tiene la mayor responsabilidad, el Gobierno, no nos entregan las condiciones de seguridad y tranquilidad para realizar nuestro trabajo".

"Como ciudadanos exigimos garantizar el Estado de Derecho, señor ministro -Víctor Pérez- usted tiene la gran posibilidad hoy día, y lo veo con mucho conocimiento de lo que está ocurriendo acá en la zona, de poder actuar en forma enérgica, firme, coordinada, de tal forma de ir eliminando esta lacra de terroristas delincuentes, que buscan desestabilizar un país", añadió.

De la Jara dijo que este es el segundo ataque de similares características que sufre la empresa en dos meses.

En tanto, Jorge Radonich, alcalde de Cañete, pidió reforzar las medidas de seguridad, y concretar, dijo, la llegada de militares a la ciudad, ya que no se han visto, a pesar que las autoridades del Gobierno insisten en que están apostadas.

"Lo que más hemos pedido nosotros es que haya presencia militar en la ciudad, yo sé que para el campo no los van a mandar, en la ciudad para ayudar a Carabineros que está absolutamente sobrepasado porque la cantidad que hay en las comunas de Los Álamos, Cañete, Contulmo, Lebu, son pocos, insuficientes para la actividad que tienen", dijo.

La vocera de Gobierno en el Biobío, Francesca Parodi, explicó "el Gobierno está del lado de las víctimas".

"Las estrategias que se manejan en temas de seguridad tienen carácter de reservado por temas que son evidentes, los operativos de quiénes, cuándo y donde son reservados por motivos evidentes", agregó.