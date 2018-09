Nacional 23-09-2018

Gerentes generales chilenos son los mejor pagados de la región

En promedio, las remuneraciones de los altos ejecutivos locales superan en seis sectores distintos a los de otros cinco países latinoamericanos.

Un estudio elaborado por la plataforma de consultas salariales Show Me The Money analizó el nivel de ingresos de los gerentes generales de seis países de la región, incluido nuestro país. Los datos del informe arrojaron que los de las empresas chilenas son los que reciben las mayores remuneraciones en promedio en Latinoamérica. Por ejemplo, en Chile el gerente general de una empresa de consumo que cuenta con una facturación anual mayor a los US$ 100 millones gana en promedio US$ 24.500 al mes por concepto de sueldo fijo (sin considerar bonos u otros pagos variables), cifra equivalente a unos $16,7 millones de acuerdo al cambio actual. Esta cifra supera las medias de US$ 18.400 de México y los poco más de US$ 17 mil que promedian los ejecutivos de Brasil y Colombia. Alfonso Ochoa, Country Manager de DNA Human Capital, explica que este escenario no es nuevo, ya que históricamente Chile ha tenido sueldos más altos que sus vecinos, fenómeno que va directamente ligado a los costos de vida de cada nación. La otra cara de la moneda, en tanto, la vive Argentina, país que afectado directamente por la debilidad de su moneda frente al dólar ha visto cómo se reducen las remuneraciones de sus altos directivos, quienes por ejemplo en el sector público ganan en promedio entre US$ 6.340 y US$ 11.890.