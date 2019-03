Opinión 26-03-2019

German Mourgues Bernard, Hugo Antúnez y el trozo petrificado de la cruz

La búsqueda de respuestas por ciertas interrogantes misteriosas, comenzaron tempranamente al alero de mi abuelo paterno, Juan Bautista Andrades, un prolijo carpintero, quien fruto de sus lecturas de la fenomenología del espíritu y otros textos sagrados, comenzó a consolidar su auto observación, la cual le permitió desarrollar una profunda hermenéutica del Antiguo y Nuevo Testamento y dedicarse a una vida que confluían entre su oficio y la contemplación. Largas conversaciones me introducían por senderos que a mi corta edad, eran solo conceptos, muchos ellos desenraizados de todo tipo de experiencia, sin embargo en el futuro se transformarían en los insumos de sentido, de vivencias transformadoras.

Una tarde de verano el tallador y escultor Linarense Hugo Antúnez, llego a casa de mi abuelo para pedirle una carretilla, el objeto, retirar un gran trozo de madera petrificado el cual señalaba con vehemencia pertenecía a la mismísima cruz de Cristo, interrogado por mi abuelo, Hugo le señalo que era una de las más apreciadas posesiones de Don Germán Morgues, la cual se la había regalado después de una larga conversación filosófica, sobre la importancia del arte y el autoconocimiento. Mi ocupación de conocer a un nuevo y misterioso personaje me hizo, sin mediar autorización alguna, correr al taller de mi abuelo en busca de la carretilla y acompañar a Hugo en búsqueda de tan extraño y apreciado tesoro. Solo un par de cuadras nos distanciaban de la casa de Don Germán, sin embargo, parecieron una eternidad. Llegamos a las puertas del taller, detuve mi andar y cruzamos el portal, frente a nosotros, una fuente a la cual bajaban las abejas a beber, a mi costado izquierdo un ventanal en el cual estaban pequeños tallados en piedra, madera y hueso, en la parte superior tres cabezas de aves talladas en madera y a mi izquierdo unos enormes bloques de mármol. Don German, al vernos evidencio una casi imperceptible sonrisa, sus ojos cristalinos se posaron en nosotros y rápidamente nos invitó a ingresar en búsqueda del tesoro comprometido. Fue la primera vez que el lenguaje metafórico quedo en evidencia, “Al interior de ese trozo de piedra se encuentra una cruz” dijo Hugo levantando sus cejas en señal de complicidad. La conversación sobre los más diversos temas surgieron ese día, la luz sobre el banco de trabajo solo se encendió cuando apenas podíamos distinguir la silueta de nuestros rostros. Desde ese día comencé a pasar por el taller y a disfrutar de las historias de un hombre sorprendente. En una ocasión llegue con la intensión de aprender a tallar, Don Germán había sido el maestro de varios artistas y nunca dejó de lado su rol docente, “… para comenzar debes partir modelando materias más dóciles, como la greda”, abrió una bolsa y la dejo en su banco de trabajo. ¿Que ves? Me interrogo, después de unos minutos, respondí; “…un arriero tirando una yunta de bueyes”, “…comienza…” me señalo. En mi interior se encontraba la imagen tridimensional de cada uno de aquellos actantes, en mis manos estaba la greda a transformar, mientras escuchaba las recomendaciones de Don German; “…desarrolla primero el concepto, no te detengas aun en los detalles..”, fue una larga jornada, hasta que entre claro y oscuro, estaba el arriero guiando la yunta de bueyes junto a un pequeño perro. Don Germán miro la pequeña obra y me hablo sobre la importancia de ciertos conocimientos previos a la escultura, y señalo que comenzaría a entregarme ese saber. Este saber era completamente nuevo, el medio de expresión era nuestra personalidad, nuestro cincel seria la autoconciencia y la voluntad, los pinceles nuestra gama de emociones, entre otros. Un día me hablo sobre la imaginación y su poder para aletargar los sentidos, para ello, me contó la historia de Esmerejildo, un hombre que tenía uno de los fundo más grandes de la zona, tenía más de dos mil cabezas de ganado y junto a ello las diversas complicaciones por administrar esa propiedad. Don Germán contaba que en una ocasión encontró a Esmerejildo con un comprador de su propiedad, sin embargo cuando llegaron al conservador de bienes raíces no encontraron el lugar que declaraba, tampoco título de dominio o escritura. Finalmente se comprobó que la propiedad estaba solo en su imaginación. Por años había cultivado un deseo, que al no materializarse lo comenzó a construir en su cabeza, hasta que comenzó a hablar como si este existiera en el mundo exterior, construyo una casa, contrato personas, despidió a otros por su falta de rigor, se quejaba de las contribuciones y de las políticas agrarias.



Cada día tenía su afán, teorías, pintores, escultores, filósofos y místicos. Una mañana de otoño, mientras Don Germán me mostraba una bicicleta que lograría el movimiento continuo, menciono el nombre de George Ivanovitch Gurdjieff, un buscador de la verdad que había logrado sintetizar elementos fundamentales de diversas escuelas, el cual reaparecería en mi vida varios años después, pero esa es otra historia.





Juan Francisco Andrades Pinto (Yahia)

Sociólogo

Magister en Educación

Prof. de Epistemología