Social 28-09-2018

Gestionan apoyo para pobladora que podría perder subsidio habitacional en Maitencillo



Bernarda Alvarado, domiciliada en Maitencillo, dio a conocer su preocupación porque la Egis encargada del proyecto habitacional al que estaba postulando, no presentó la documentación en los plazos establecidos, lo que podría hacerla perder el subsidio.



El tema fue abordado por la concejala Eliana Parada, presidenta de la Comisión Vivienda del Concejo Municipal de Yerbas Buenas, quien manifestó que “la afectada estaba seleccionada desde noviembre del año 2016 con un subsidio rural DS 10, y hasta la fecha no cuenta con la resolución para la construcción de su vivienda, y el subsidio venció se le venció el mes pasado”.



La autoridad municipal junto con la afectada se entrevistaron con el director regional subrogante de Serviu, Juan Ordenes, quien las derivó a la unidad técnica, donde les aclararon que la Egis tenía 6 meses para presentar el proyecto, el cual venció en junio del año pasado y recién en marzo de este año lo presentaron, y tampoco han solicitado la prórroga de este subsidio.



Ante esta situación, la concejala manifestó que el Serviu se comprometió con Bernarda Alvarado, para extender el plazo, pero con otra asistencia técnica, ya que la anterior Egis no cumplió los plazos establecidos en el reglamento.