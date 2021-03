Nacional 25-03-2021

Gigantesco mural de 60 metros de altura ubicado en el Barrio Yungay retrata la igualdad



Un gigantesco mural de 60 metros de altura que retrata la igualdad, fue realizado en uno de los muros de un edificio ubicado en el Barrio Yungay. La obra fue creada por la artista chilena autodidacta STFI Leigthon, bajo la curatoría y producción del estudio creativo Lira Arte Público, y como parte de la campaña "Breaking Barriers for Equality in Gender" ("Rompiendo barreras por la igualdad de género") liderada por una marca de zapatillas. El mural -que según confirmó a Emol Esteban Barrera, director y co-fundador de Lira Arte Público, cuenta con los permisos del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) debido a que el lugar donde está emplazado es Zona Típica- muestra a dos figuras humanas que juntan sus manos para crear un círculo de luz. Según su creadora, en él existe una simbiosis sobre las diferencias culturales, migratorias, económicas, sociales y de género.



"Mirarse a los ojos, de frente y honestamente como iguales en una sociedad tan desigual, es un acto de amor y resistencia, una transformación urgente y necesaria. Entender que somos complemento y no más, o menos. Juntos podemos potenciar nuestra energía y utilizarla para equilibrar, sanar y florecer", sostuvo STFI sobre su obra que se extiende por 26 pisos. Asimismo, el mural representa la realidad del barrio en el que está emplazado. "En sectores de Santiago, la construcción de una identidad de barrio se debe a la suma de sucesos que se desarrollan en el lugar. Sin embargo, los cambios constantes de habitantes generan también transformaciones horizontales incluso en las tradiciones", señaló Barrera. En este sentido, el director de Lira Arte Público indicó que en el caso del Barrio Yungay, "la llegada de migrantes ha aportado cambios importantes en las tradicionales Fiestas de la Primavera y del Roto Chileno, abriendo paso a una diversificación cultural que involucra a sus actuales residentes. Por su parte, los cambios sociales han formado parte de las innumerables obras de arte urbano que se producen en los muros del mismo barrio".