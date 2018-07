Nacional 08-07-2018

Ginecóloga busca incluir la clamidia a la salud pública: “Es frecuente, muy desconocida y tiene secuelas tremendas”

Es la principal causa de infertilidad en mujeres y aumenta en más del doble la probabilidad de contagio del VIH. Esta tarde, Andrea Huneeus se reunirá con el ministro Santelices para poner el tema en agenda. “Es muy injusto que el diagnóstico sólo se pueda hacer en el sistema privado”, dice.

Por lo general no tiene síntomas, pero sí consecuencias: genera embarazos tubarios —fuera del útero— que producen hemorragias, desencadena partos prematuros, es la causa más frecuente de infertilidad en mujeres y aumenta 2,5 veces la probabilidad de contagio del VIH. El tratamiento de la clamidia es apenas una dosis de antibiótico, pero para diagnosticarla es necesario recurrir al sistema privado. "Tenemos muestras que dicen que hasta un 9% de la gente sexualmente activa estaría contagiada, es decir que debe haber unas 300 mil personas con clamidia y que no lo saben. Es una infección frecuente, muy desconocida y que tiene secuelas tremendas", dice a Emol la ginecóloga infantojuvenil Andrea Huneeus, cuya cruzada hoy es lograr que el examen que la detecta se pueda realizar en cualquier hospital público.



Como directora de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología Infantil, se reunirá la tarde de este viernes con el ministro de Salud, Emilio Santelices. También participarán del encuentro los líderes de las sociedades de Ginecología y Obstetricia, Infectología y Pediatría. "Como sociedades médicas encontramos que es muy injusto que este diagnóstico se pueda hacer en el sistema privado y no en el público, por lo que queremos pedirle al ministro que implemente este test, y que esté accesible para todos los chilenos y chilenas", dice. No es la única infección de transmisión sexual que no se puede detectar en la salud pública ni tiene cobertura en la privada. Es el caso, también, de los herpes y las tricomonas, un parásito cuya prevalencia ni siquiera se ha estudiado en Chile. Ninguna de las tres patologías tiene notificación obligatoria ni programas de tratamiento en los centros públicos. Para Huneeus, Chile está al debe en muchos otros aspectos de la salud sexual. Detrás de las cifras de VIH En abril pasado, el ministro Santelices entregó una cifra: 100 mil personas contagiadas de VIH en el país, y una meta en términos de mortalidad inferior a la propuesta por el Estado: 2,9 personas por cada 100 mil contagiados, en lugar de 1,2. "Todos estamos muy asustados con lo que pasó con el VIH: nadie se esperaba eso, se ha creado una alarma muy importante y por eso tenemos que empezar a encontrar todas las razones de por qué pasó, y una de esas razones es la clamidia", dice Huneeus, quien asegura que si bien existe cierta educación —aunque no óptima— con respecto a la anticoncepción, no pasa lo mismo con las infecciones de transmisión sexual (ITS).