Crónica 12-05-2017

Giselle Bahamondes, directora de Escuela de Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación Académica UCM descarta que tecnología sea un factor preponderante en resultados del SIMCE de Lenguaje

Por segundo año consecutivo, los puntajes en el SIMCE de Lectura aplicados en estudiantes de segundo medio, fueron los más bajos en una década. Situación que para el Ministerio de Educación, en gran parte, se debe a la existencia de los llamados alumnos “4G”, que tienen acceso a los dispositivos electrónicos y esto termina afectándolos en su capacidad para comprender los textos leídos.



Para la directora de la Escuela de Lenguaje y Comunicación de la U. Católica del Maule, Dra. Giselle Bahamondes, esta realidad tiene más factores, pues aunque valida la existencia de una generación de jóvenes dependientes de la tecnología, advierte que el foco debe estar en analizar este examen y en evaluar las herramientas didácticas con que los profesores están motivando a sus alumnos y enseñando a comprender en el aula.



“Evidentemente estamos hablando de una nueva generación de estudiantes y eso no lo podemos desconocer”, comenzó señalando la especialista, quien luego agregó que “tampoco podemos creer que es la única variable; es evidente que hay otros aspectos que están influyendo, como por ejemplo las motivaciones de los jóvenes, las metodologías de enseñanza y por qué no pensar en el mismo instrumento”.



“Los estudiantes de hoy -siguió-, no aprenden de la misma manera como aprendimos nosotros, por lo que tenemos que adaptarnos a un nuevo contexto de enseñanza. Por otra parte, no podemos culpar a la tecnología, pues es una herramienta que podría permitir avances relevantes en la educación, -tal como sucede con otras materias-, si es utilizada para aprender efectivamente”.



Para la académica UCM, los estudiantes 4G “tienen oportunidades de desarrollo incalculables, con un nivel de autonomía que es ilimitado. Los profesores, las prácticas docentes y las políticas ministeriales, todavía no son suficientes, porque no están ocupadas de integrar verdaderamente la tecnología con los procesos de adquisición y desarrollo de la lectura y la escritura, como una habilidad propia para el desempeño del individuo en la sociedad”, aclarando que se trata de un nuevo punto a analizar.



Además la especialista se refiere al actual cuestionamiento a la evaluación SIMCE, pues comenta que ha ido perdiendo credibilidad porque está midiendo asuntos que hoy no son prioritarios. “Le ha faltado innovación. Debería redefinir sus propósitos, modificar el tipo de pregunta y los textos que incorpora, atendiendo a la renovación de las generaciones actuales”, indica.