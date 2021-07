Crónica 10-07-2021

¡GO AND CHANGE!: Atrévete al cambio, la nueva propuesta de GAC Motor en Chile

La empresa china que llegó a fines del 2020 al país ha presentado no sólo su nuevo enfoque, sino que también importantes anuncios para los clientes.

GAC Motor, empresa de origen chino que llegó a Chile durante el año 2020, presentó su nuevo slogan de marca, junto con anuncios a la comunidad de clientes, donde destacan que, en un futuro, planean ser una empresa a la vanguardia de la tecnología y con un enfoque medioambiental al alcance de todos.

“¡Go and Change!”, es el slogan que hace hincapié en la importancia de renovarse, arriesgarse y atreverse a hacer cambios.

“Somos una empresa que ha entendido la importancia de un nuevo enfoque y estrategia no sólo a nivel nacional, sino que, a nivel global, donde ejes como nuevas energías, tecnología, lujo, comodidad y calidad son lo principal y queremos que estos estén al alcance de todos nuestros clientes”. Señaló Nicolas Piracés, gerente general de GAC Motor Chile.

GAC Motor ha destacado como la mejor marca china en el ranking de calidad, distinción que viene repitiéndose desde hace 8 años. Uno de sus modelos que mayor importancia ha tenido en este premio es el SUV GS3, el cual se presenta como una solución de alta tecnología y diseño gracias a su aspecto juvenil y elegante, conducción cómoda y experiencia de control y calidad.

Para este 2021, la marca pone en marcha el proyecto QDR, que hace referencia a high Quality, high Durability, and high Reliability (“alta Calidad, alta Duración y Fiabilidad”), tomándolo como un indicador completo de la calidad de producto y de la duración mejorada en relación a los estándares, garantizando de forma consistente entregar el mejor producto.

Como se mostró en el Tech Day de 2021, en el futuro, GAC GROUP continuará enfocándose en avances en áreas claves para la tecnología, como la conexión de red inteligente y nuevas energías, convirtiéndose en una empresa pionera en el país.

“Llegamos para quedarnos, para entregar un vehículo para todos los gustos y accesible para todos los consumidores, solo debemos atrevernos al cambio” finalizó Piracés.