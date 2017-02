Crónica 28-02-2017

Gobernación hace balance de incendio de Catillo

“Las emergencias se enfrentan desde el centro mismo donde ocurren, no sirve dirigir desde una oficina, y mucho menos dar una instrucción por celular”. Las palabras son del Gobernador Provincial de Linares, Pedro Fernández Chávarri, recientemente nombrado en el cargo, y que la tarde del martes se trasladó con su equipo hasta el sector de Catillo, en la precordillera de Parral, para verificar en terreno la magnitud del incendio que venía desde la zona de Ñiquén. “Nos informaron que avanzaba violentamente y que podría llegaría en poco tiempo a la zona de Catillo”.

La llegada a la zona fue compleja, dice Fernández, “estábamos en cruce de Lomas de San Alberto junto a personal del Ejército de Chillán, y vimos que las llamas estaban muy cerca por lo que junto a bomberos y carabineros empezamos a sacar gente del sector a zona segura, de repente el fuego nos cercó y tuvimos de arrancar como pudimos, fue difícil, fue complejo, pero debíamos estar ahí; afortunadamente, la gente hizo caso a la PDI, carabineros y todos quienes trabajaron en ese momento; al día siguiente, varias de esas casas donde había gente estaban incendiadas” comenta la autoridad.

“No abandonamos a la gente en ningún momento, nos quedamos toda la noche, y al día siguiente con nuestro equipo desplegado para aportar al trabajo conjunto, pero también para coordinar el levantamiento de información como una manera que los beneficios que el Estado ha dispuesto para estos eventos, lleguen, ordenada y prontamente a los afectados. Hubo especial interés desde la Intendencia y el nivel central por lo que ocurría en Catillo”, resaltó la autoridad.

La madrugada de ese mismo día martes, la experiencia de los funcionarios PDI que estuvieron en Santa Olga, sumado a las coordinaciones, el trabajo desplegado por el General de Ejército Javier Iturriaga, el General de Zona de Carabineros Fernando Vera, además de bomberos ONEMI y la coordinación del equipo de la Gobernación de Linares se evacuó exitosamente Catillo y sus alrededores.



Gracias a todos.

En el momento más complejo de la emergencia en Catillo, fueron 23 los carros de bomberos que atacaron diferentes frentes; todos, apoyados por brigadistas de CONAF, del Ejército, sumado al trabajo aéreo de helicópteros, aviones y el ya reconocido “Luchin”, avión ruso que llegó a la zona y realizó descargaras en varias oportunidades.

Un agradecimiento especial al trabajo desarrollado por el Ejército, en la persona del General Javier Iturriaga y el Comandante Ricardo Varela por la capacidad para coordinar este tipo de situaciones y a todos quienes estuvieron involucrados en la emergencia”, dijo la autoridad.



Mención especial para el gobernador, tuvo el trabajo del carro lanza aguas de carabineros. “la verdad es que uno está acostumbrado a verlos en otras acciones, pero aquí, hubo un instante que el fuego avanzó violentamente desde el acceso norte y una máquina niveladora que trabajaba en un cortafuego y su conductor quedaron enterrados y fue necesario otro máquina para poder tirarla. Para asegurar que el fuego o temperatura no los afectara, el carro de carabineros mojó los alrededores y la maquinaria. De no ser por esta acción, las llamas habrían alcanzado viviendas y el fuego habría llegado al pueblo”.

Por estos días los diferentes servicios públicos están levantando los últimos antecedentes para la entrega de beneficios a los afectados.

Vivienda, Trabajo, Desarrollo Social, Economía, Salud y el SAG junto a INDAP ya han estado en la zona; estos últimos, ya entregaron 600 fardos a los agricultores del sector Lomas de San Alberto, para ir en apoyo del ganado afectado por el incendio forestal.

“Se protegió la vida de las personas; y eso era lo esencial; ahora como Gobierno debemos enfocarnos en llegar pronta y responsablemente con los beneficios a los afectados”, dijo el gobernador Pedro Fernández Chávarri.