Política 05-06-2018

Gobernador de Cauquenes encabeza Mesa de Trabajo para promover el desarrollo sustentable en Name

El Gobernador Luis Vignolo encabezó una reunión en sector rural de Name, comuna de Cauquenes, ocasión en que participaron además el Seremi de Medio Ambiente, Pablo Sepúlveda; Servicios Públicos, Empresa Privada, ONGs y agrupación "El Renacer de Name" .

La presidenta de la agrupación, Flor Sánchez señaló que “nosotros queremos como agrupación primero proteger las especies y segundo potenciar el turismo en torno a la Ciénaga de Name”.

El Gobernador Vignolo resaltó el alto grado de compromiso del Gobierno del Presidente Piñera por proteger y cuidar el medio ambiente.

En este sentido, la primera autoridad provincial, indicó que “hoy hemos dado inicio a un compromiso con la concreción de una mesa de trabajo intersectorial que permita elaborar propuestas orientadas a promover el desarrollo sustentable de este lugar”.

En la reunión participaron también, representantes del SAG, INDAP, CONAF; el Presidente del Comité Nacional Pro Defensa de la Fauna y Flora (CODEFF), Filial Maule, Mauricio Valiente; representantes de la Fundación Trekkingchile y académicos de la Universidad de Talca.

Cabe señalar que el humedal de la Ciénaga de Name, es un sitio prioritario para la conservación de la diversidad biológica, siendo muy relevante su importancia ecosistémica, y que gracias al inicio de la Mesa de Trabajo, permitirá aunar esfuerzos, en vía de conservar el entorno y promover el desarrollo local.