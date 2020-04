Política 07-04-2020

Gobernador de Cauquenes hace llamado a respetar el Toque de Queda



Tras ofrecer un punto de prensa, el Gobernador Francisco Ruiz hizo un llamado de atención a la comunidad a respetar el toque de Queda en la Provincia de Cauquenes.

“Si bien la gran mayoría de los ciudadanos de la Provincia de Cauquenes han respetado esta medida, no ha sido lo que nosotros esperábamos. En a noche, en la Plaza de Armas, circulan muchos vehículos, como también en el by-pass, en la avenida. Hay mucha gente que anda transitando sin los salvos conductos correspondientes. Por lo tanto el llamado es a la población para que sean responsables”.

“El toque de queda no es un chiste, la gente tiene que quedarse en las casas y no salir bajo ningún motivo, al menos que sea una emergencia. Recuerden que no pueden circular entre las 22:00 horas y las 5 de la madrugada, eso hay que respetarlo, y los cauqueninos deben dar un ejemplo ante la catástrofe que estamos enfrentando”, reiteró la autoridad.