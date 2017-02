Cultura 05-02-2017

Gobernador de Cauquenes participó de tradicional ceremonia religiosa de la Virgen de la Candelaria en Chanco

“Queremos pese a la emergencia, ir retomando la normalidad en nuestros quehaceres diarios, esta Fiesta que es parte de la cultura religiosa de la comuna de Chanco, es parte de la tradición, por lo tanto la única restricción que se realizó fue no autorizar el comercio que cada año se instala en la comuna”, puntualizó el Gobernador Villagra.



Con una masiva asistencia de público este jueves se celebró la tradicional fiesta religiosa de la Virgen de la Candelaria en la comuna de Chanco, ocasión en que participó el Gobernador de la provincia Gerardo Villagra Morales.

La misa en honor a la patrona de Chanco, fue oficiada por el Obispo de la Diócesis, Monseñor Tomislav Koljatic.

En el oficio religioso el obispo Koljatic resaltó y valoró la relevancia de la celebración de esta festividad religiosa en la comuna de Chanco, toda vez que corresponde a una de las festividades religiosas más grandes de la región. Asimismo pidió por las familias que han sufrido a raíz de los incendios forestales.

En tanto el Gobernador Villagra resaltó esta Fiesta Religiosa que se celebra cada año en Chanco y que pese a que hubo restricción en el sentido de que este año no hubo comercio en las calles del pueblo, esto como una medida de seguridad frente a los incendios forestales.

Entre las autoridades presentes, también se encontraban junto a la primera autoridad provincial; la Alcaldesa de Chanco, Viviana Díaz Meza; los Consejeros Regionales María del Carmen Pérez y Guillermo García; la alcaldesa de Chanco Viviana Diaz y Concejales.