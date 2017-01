Crónica 29-01-2017

Gobernador de Cauquenes: «Todos los recursos humanos y técnicos para el combate del incendio se han ido fortaleciendo»

El Gobernador de la Provincia de Cauquenes, Gerardo Villagra se refirió a la emergencia que ya lleva once días y que afecta a la zona como también a la Región del Maule, agregando que «cada vez vamos enfrentando de mejor manera los desafíos, todos los recursos humanos y técnicos para el combate del incendio se han ido fortaleciendo, y esperamos estar a la altura para que pronto esto pueda terminar, ya que este no es un problema sólo de Cauquenes y la Región, es un problema de país». En tanto el Teniente Coronel del Ejército, Carlos Báez Jaime, quien es el Delegado de Fuerza en la zona, sostuvo que «la emergencia ha sido de una gran magnitud, ha tenido un gran impacto, por lo tanto lamentamos el daño que ha causado, lo cual ha llevado a decretar zona de catástrofe para la comuna y región. Esto implica que existen ciertos organismos y se genera una cierta organización que permitan dar respuesta lo más rápido posible a la articulación de los distintos actores que participan para enfrentar de mejor manera esta catástrofe. Por lo tanto no implica hasta ahora restricciones, no implica toque de queda, no implica una labor militar más activa en cuanto a controles, sino que implica principalmente generar las condiciones de poder enfrentar la catástrofe, que en este caso sería enfrentar el incendio de la mejor manera posible». Finalmente ambas autoridades resaltaron en reunión del COE del viernes último el trabajo desplegado de los equipos de emergencias de cada una de las comunas de la provincia de Cauquenes, entre ellos, Bomberos, Brigadistas Forestales, conductores de camiones aljibes, funcionarios públicos, voluntarios, Carabineros y PDI.