Nacional 08-02-2020

Gobernador de Palena renunció en medio de conflicto con vecinos de Chaitén

El gobernador de la Provincia de Palena, Osvaldo Oelckers (UDI), anunció este jueves su renuncia al cargo, en medio de un conflicto con los vecinos de la comuna de Chaitén.

Manifestantes tomaron ayer los accesos a la ciudad en protesta porque -dicen- "no son escuchados" por las autoridades.

La molestia partió cuando el intendente Harry Jürgensen se retiró de la reunión de Consejo Regional que se realizaba en Chaitén sin escuchar la exposición de la alcaldesa Clara Lazcano (UDI). La gente que estaba en la reunión salió molesta e inició la protesta, centrando sus críticas en la autoridad provincial.

Cerca de las 11:00 horas de esta jornada, Oelckers informó, mediante un comunicado que: "Por razones de carácter personal y familiar, he decidido presentar hoy mi renuncia a Su Excelencia, el Presidente de la República, don Sebastián Piñera Echenique, al cargo de gobernador provincial de Palena, la cual se hará efectiva a partir del 1 de marzo del presente año, ya que a partir de hoy, haré uso de mi feriado legal".

"Ha sido un honor y un orgullo para mí representar al Presidente de la República en la Provincia de Palena, territorio al que le debo mi vida familiar y profesional. Agradezco la confianza depositada en mí durante estos años y el reconocimiento a mi trayectoria política y mi compromiso por la gente y el desarrollo de la Provincia", agregó Oelckers, ex alcalde de Hualaihué.

Mañana de "reflexión"

Cooperativa Regiones había hablado esta mañana con el gobernador Oelckers, quien admitió que se encontraba "en reflexión" sobre su continuidad.

"Tengo que tomar decisiones y, para no equivocarme, tengo que reflexionar", explicó, adelantando que antes del mediodía resolvería si renunciaba o no al cargo: "Debo preguntar a la presidenta de mi partido, Jacqueline van Rysselberghe, y también debo conversar con mi familia", señaló.