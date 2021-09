Nacional 23-09-2021

Gobernador de Tarapacá: "Hay un millón y medio de venezolanos en las fronteras dispuestos a entrar a Chile"

El gobernador regional de Tarapacá, José Miguel Carvajal (comunes), alertó este miércoles en Cooperativa de la complicada situación migratoria que se registra en el norte del país, asegurando que existe "un millón y medio de venezolanos" que se encuentran en las fronteras con la intención de ingresar.

Ante esto, la autoridad regional criticó al Gobierno y le solicitó que entregue una comunicación directa para que estas personas no sigan llegando por pasos no habilitados al país, dado que -detalló- "no tenemos condiciones para poder recibirlos".

"En Perú tenemos la frontera que está más cerca de la macrozona norte, ahí existe 1,1 millones de ciudadanos venezolanos que se encuentran dispuestos probablemente a ingresar a nuestro país y 475 mil que se encuentran en Bolivia, es decir, entre ambas fronteras hay 1,5 millones de venezolanos en situación irregular que se encuentran en condiciones de poder ingresar al país", puntualizó Carvajal en diálogo con el Diario de Cooperativa.

"¿Se imagina que significa que cruce el 10 por ciento de ese millón y medio? De verdad sería algo que ninguna población podría hoy soportar desde el punto de vista de los servicios y la condición de pandemia que tenemos", advirtió el gobernador, comparando la complicada situación que ya existe con el ingreso de 40 mil migrantes en la zona.