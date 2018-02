Política 17-02-2018

Gobernador (S) al dejar su cargo: “Los incendios del año 2017 nos dejaron grandes aprendizajes”.

Si bien fue enfático en reiterar que quisieran que ni una sola hectárea se viera afectada, lo cierto es que durante estas dos semanas en las que ejerció como Gobernador Subrogante de Linares, Marco Villagra Martínez, hizo un positivo balance de las coordinaciones establecidas para enfrentar los diferentes incendios forestales ocurridos en la provincia.

La autoridad destacó que “tanto la CONAF, como la ONEMI, Bomberos, el Ejército, PDI, Salud y carabineros, demostraron que los incendios del año 2017 nos dejaron grandes aprendizajes y que ahora era el momento para colocarlos en práctica. De allí que se ha visto en terreno una mayor fluidez de la información y donde el intercambio de antecedentes ha sido vital para poder desarrollar las planificaciones; pero más importante aún, como esa planificación se ha llevado a la práctica”.

Villagra tuvo además palabras de reconocimiento “para los equipos comunales, tanto de Parral, donde tuvimos un evento denominado Belén 7 que fue atacado con apoyo aéreo y terrestre de CONAF y ONEMI, de bomberos y con el respaldo permanente del municipio. Un escenario que se ha repetido también en Longaví, con el incendio de Los Canelos y en Las Puentes de la precordillera de Linares; donde sus alcaldes mostraron su preocupación y efectuaron coordinaciones y los respectivos encargados comunales de emergencia estuvieron en terreno y contacto permanente con las diferentes instituciones, facilitando de esta manera las tareas para atacar la emergencia”.

Palabras de especial reconocimiento también hubo para el Ejército, “que atendió con prontitud nuestra solicitud para trasladar a bomberos a la precordillera de Linares, voluntarios que estuvieron en todo momento disponibles y apoyando el trabajo que lleva adelante la CONAF. Misma situación por parte de bomberos de Parral, quienes han apoyado en el lugar desde el primer instante la contención del avance del fuego en la zona de Los Canelos, comuna de Longaví”.

En su recorridos por las zonas afectadas, el gobernador (S) constató “que los vecinos están muy bien organizados y en muchos casos han facilitado el trabajo ya sea de CONAF y de carabineros, no solo entregando información, sino que también aportando antecedentes sobre la configuración geográfica de la zona y colocando a disposición sus vehículos para poder llegar a zonas de difícil acceso”.

“Ha sido una semana intensa la que está concluyendo”, dijo Villagra, “pero donde hemos visto con mucha satisfacción, que las lecciones no sólo fueron aprendidas, sino que también llevadas a la práctica. Ahora sólo nos queda seguir trabajando en materia de prevención, algo que CONAF ya inició en diferentes sectores de la provincia. Este un trabajo en que todos debemos ser corresponsables de cuidar el medioambiente y denunciar cuando seamos testigos de algún hecho que puede ser la antesala de un incendio forestal que no quisiéramos que ocurra”.

El fuego ha consumido cerca de 260 hectáreas en la provincia en los últimos 15 días y los principales focos se concentran en Los Canelos – Longaví, además de Las Puentes, en la comuna de Linares.