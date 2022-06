Crónica 18-06-2022

Gobernadora Cristina Bravo rinde homenaje a pueblos originarios con izamiento de banderas

En el marco de celebración del We tripantu



Con gran emoción se vivió el homenaje que la Gobernadora Regional, Cristina Bravo, rindió a los pueblos originarios en el marco del Día Nacional de los Pueblo Indígenas y este especial inicio de ciclo de la naturaleza que se inicia con el We Tripantu.

En esta oportunidad, la máxima autoridad regional, junto al Delegado Presidencial Regional, Humberto Aqueveque y en conjunto con los representantes del Parlamento Indígena realizaron una rogativa en la Plaza de Armas de Talca, encabezada por los Lonkos Juan Ñancupil y Robinson Cariman, además del simbólico izamiento de la bandera de nuestros pueblos originarios.

Al respecto, la Gobernadora Regional, Cristina Bravo señaló que “quisimos relevar esta conmemoración y hacer participes a los distintos pueblos originarios de la Región del Maule, porque lo que nosotros queremos es trabajar en conjunto, reconocer la historia de los pueblos originarios, no solamente en la región, sino que en el desarrollo de nuestro país. Nosotros tenemos que ser capaces de conversar y dialogar y queremos generar políticas públicas desde el Gobierno Regional, tomando en cuenta y en consideración la visión que tienen los pueblos originarios”.

Por su parte, Iván Lepián miembro de la Secretaría Ejecutiva del Parlamento Indígena del Maule y tribal, además de Encargado de Asuntos Indígenas de Licantén agradeció este simbólico reconocimiento “quiero agradecer este acto de reconocer nuestra presencia en el Maule como parte y miembro de organizaciones que son parte de las naciones originarias que aún sobreviven en el Estado de Chile. Sentimos que este acto viene a dar pie al inicio de un nuevo dialogo en la región y a decir que tenemos la oportunidad y el deber de trabajar por el presente y el futuro de las personas que son parte de los pueblos originarios”.

El Delegado Presidencial Regional, Humberto Aqueveque, sostuvo que “nosotros como Gobierno, y así lo ha señalado nuestro Presidente Gabriel Boric, estamos comprometidos con los procesos de diálogos con nuestros pueblos originarios, principalmente queremos restablecer los antiguos parlamentos que existían entre el Estado chileno y los pueblos, ya que creemos que es la única forma de avanzar hacia procesos de construcción de paz y de desarrollo en las distintas comunidades con un reconocimiento importante a la historia, al patrimonio, y es por eso que desde julio instalaremos en la Delegación Presidencial Regional una oficina de pueblos originarios y también poder contar con un parlamento regional para ir trabajando desde ya”.

Cabe destacar, que desde este año a través de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo del Maule, presidida por la Gobernadora Cristina Bravo, se ha impulsado un fuerte trabajo de reconocimiento y visibilización de los pueblos originarios; a través de planes de acción que buscan fortalecer las áreas de formación, promoción, innovación en la mejora de sus emprendimientos y fomentando su identidad cultural en nuestra Región del Maule, donde esta celebración del Dia Nacional de los Pueblos Indígenas cobra especial relevancia.