Crónica 11-10-2020

Gobernadora de Linares llama a seguir manteniendo conductas de prevención y autocuidado en fase 3



Desde las 05.00 horas del martes 13 de octubre, la comuna de Linares pasa a fase 3 (Preparación) por disposición de la autoridad sanitaria, y sobre todo teniendo en cuenta la considerable baja en contagios de Covid-19 durante los últimos días, lo que ha sido destacado por el Ministerio de Salud y también por la máxima autoridad provincial, la Gobernadora María Claudia Jorquera.

Si bien lo anterior se ha debido a la responsabilidad de los linarenses a la hora de acatar las medidas sanitarias, la Gobernadora María Claudia Jorquera destacó que no hay que bajar la guardia, para no retroceder en el Plan Paso a Paso, por ello llama a seguir cumpliendo las restricciones, como: respetar el toque de queda, que implica que no salir entre las 23.00 y las 05.00 horas, salvo que tenga un salvoconducto por emergencia médica o el fallecimiento de un familiar directo.

¿Qué se puede hacer en fase 3?

-Participar en eventos, reuniones sociales y recreativas de máximo 25 personas en espacios cerrados y 50 en espacios abiertos, menos en horario de toque de queda.

-Hacer viajes interregionales solo a comunas que estén en pasos 3, 4, 5.

-Cada vez que salga, debe usar mascarilla, mantener la distancia física y recordar medidas como lavado de manos o uso de alcohol gel.

-Pueden funcionar farmacias, supermercados y otros lugares de abastecimiento de alimentos y productos básicos, centros de salud y establecimientos de servicio público.

-Comercio y otras actividades no esenciales que puedan funcionar con trabajadores que vivan en una comuna sin cuarentena.

-Atención de público en restaurantes, cafés y lugares análogos solo en espacios abiertos y con una distancia mínima de 2 metros entre mesas o 25% de capacidad.