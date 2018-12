Crónica 20-12-2018

Gobernadora Provincial de Linares y CONAF llaman a prevenir incendios forestales

Un importante control carretero liderado por la Gobernadora de Linares, María Claudia Jorquera, junto a CONAF y Carabineros, se llevó a cabo en la ruta L-45 camino a Pejerrey con el objetivo de prevenir incendios forestales, educar a la comunidad sobre la gran importancia de cuidar nuestro entorno y denunciar prácticas que puedan perjudicar nuestra flora y fauna.

En la ocasión, se entregó material a quienes transitaban por el sector con consejos de evacuación ante un incendio forestal, recomendaciones para prevención de éstos y las principales precauciones que se deben tener en consideración quienes realizan actividades al aire libre.

Para la máxima autoridad provincial, la prevención en esta materia es un trabajo de todos: “sabemos que las temperaturas son bastantes altas y es una época estival donde aumenta considerablemente el turismo sobre todo en las zonas precordilleranas, por eso es importante hacer un llamado a toda la comunidad a que tengan mucha precaución y cuidado para no lamentar posibles incidentes que terminen en incendios forestales en nuestra provincia”.

RECOMENDACIONES

Algunas de las recomendaciones más importantes son: si se realiza una fogata al aire libre, nunca ubicarla bajo los árboles o matorrales. Elegir otro lugar, despejarlo muy bien de pastos y rodearlo de piedras para que el fuego no se propague. Cuando ya no se necesite, apagarlo bien con agua o tierra; jamás botar colillas de cigarrillos o fósforos en caminos, senderos u otros lugares por donde se transite; y no olvidar que las quemas agrícolas están prohibidas hasta el 30 de abril de 2019.