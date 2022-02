Crónica 09-02-2022

Gobernadora Regional del Maule: “La falta de agua se está convirtiendo en un factor limitador del desarrollo económico”



Cristina Bravo la máxima autoridad regional, indicó que es fundamental garantizar el acceso universal al agua potable, esto para que no se genere pobreza y desigualdad en el Maule



La Gobernadora Regional del Maule Cristina Bravo, se refirió al déficit hídrico que está afrontando todo nuestro país, y nuestra región no es la excepción a esta problemática, ya que el cambio climático ha impactado fuertemente en la zona.

Una de las primeras medidas de la autoridad regional, fue instaurar una mesa de trabajo, con la idea de analizar, junto a todos los actores involucrados, el escenario hídrico regional para posteriormente identificar y ejecutar acciones, considerando los requerimientos de la ciudadanía y los pequeños agricultores, para hacer frente a la crisis hídrica que atraviesa el Maule.

“Con el pasar de los años nuestros inviernos son cada vez más secos, llueve muy poco y la cantidad de nieve acumulada en Los Andes ha disminuido bastante por lo que la cantidad de agua disponible para consumo humano y el desarrollo de la agricultura disminuye considerablemente. Es por esto que la poca disponibilidad de agua ha puesto en peligro el desarrollo de la agricultura familiar campesina y la ganadería local en muchas zonas de nuestro territorio. Para nosotros la falta de agua se está convirtiendo en un factor limitador del desarrollo económico”, indicó Cristina Bravo.

La máxima autoridad regional indicó que los maulinos y maulinas deben tener la certeza que se van a apoyar todas las iniciativas para luchar contra el déficit hídrico, “en esta línea, durante los últimos meses hemos ido aprobando proyectos de ampliación y mejoramiento de sistemas de agua potable rural para dos comunas gravemente afectadas por la sequía, Longaví y Pencahue, y seguimos trabajando para sacar adelante más iniciativas de inversión relacionadas con el acceso al agua potable y el saneamiento sanitario. El panorama no es alentador, todos somos testigos de cómo la sequía está dificultando nuestro desarrollo económico, afectando gravemente a la agricultura familiar campesina”.

“Es fundamental el trabajo colectivo que hemos venido desarrollando, nuestro objetivo es poder garantizar el acceso al agua potable, con especial énfasis en las zonas rurales y localidades apartadas, en donde falta este recurso y con ello crece el círculo de la pobreza y desigualdad social. Lo fundamental es seguir unidos para enfrentar este difícil escenario, somos muchos quienes queremos heredar a las futuras generaciones un territorio conformado por ciudadanas y ciudadanos que puedan optar a las mismas oportunidades de desarrollo, un territorio donde la reducción de las brechas territoriales y el desarrollo económico sustentable sean los enfoques transversales de desarrollo comunitario”, agregó Cristina Bravo.

La Gobernadora Regional del Maule además destacó la labor que tiene la academia en la lucha contra el déficit hídrico, “junto a la academia es posible abordar, desde el territorio, materias y problemas tan complejos como el cambio climático, la escasez hídrica, la pobreza, la desigualdad, el desarrollo sustentable e inclusivo, entre otros temas. Uno de nuestros propósitos es formar alianzas que nos permitan, a través de la transferencia tecnológica, desarrollar, por ejemplo, programas que permitan a los agricultores la tecnificación del regadío aplicando tecnologías más eficientes; podremos impulsar estrategias para el uso eficiente del agua de consumo, en hogares y establecimientos de usos públicos”