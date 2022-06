Crónica 30-06-2022

Gobernadora Regional del Maule se reúne con Subsecretario de Transportes para subsanar deficiencias del proyecto de última milla

• La máxima autoridad regional Cristina Bravo, indicó que es fundamental generar modificaciones para que exista una mayor conectividad para los maulinos y maulinas.

La Gobernadora Regional Cristina Bravo, se reunió con el Subsecretario Telecomunicaciones Claudio Araya, con el fin de encausar la iniciativa conocida como “Última Milla” a los reales requerimientos del territorio, reunión en la que también participaron el Delegado Regional Presidencial Humberto Aqueveque y la Seremi de Transportes Ximena Oliva.

La máxima autoridad regional agregó que durante el mes de agosto de 2021, surgieron reuniones con la contraparte técnica en Subtel para subsanar la iniciativa, pero seguían faltando antecedentes, por lo que este miércoles 29 de junio se concretó la reunión entre las autoridades.

“Lo que queremos es ver cómo podemos mejorar y fortalecer el proyecto más conocido por todos ustedes, como la última milla, a pesar de que la última milla es sólo una parte del proyecto. Hoy día vimos algunas modificaciones que queremos hacer, cómo acortar los plazos y lo más importante es que tenemos el compromiso técnico y apoyo del Subsecretario para sacar cuanto antes este proyecto. El convenio inicial no garantizaba que íbamos a llegar con internet a todos los rincones de la Región del Maule. O sea, lo que lo que queremos es que este proyecto y el convenio que vamos a firmar nos diga claramente y especifique cuáles son las localidades, los establecimientos educacionales a donde llegará este proyecto”, indicó Cristina Bravo, Gobernadora Regional del Maule.

La máxima autoridad agregó, “este tema lo tenemos que ver con nuestros consejeros y consejeras regionales, la idea principal es acortar los plazos y poder fiscalizar la ejecución de proyecto desde la Región del Maule”.

“Identificamos cuáles son las falencias para llevar conectividad digital a todos los lugares para que todas las personas pudieran acceder a este tipo de servicios y dentro de las falencias una era tener ofertas para llegar con cobertura de redes en todos los lugares y eso es parte de lo que estamos hoy discutiendo con el proyecto. Lo otro es ver la capacidad que tienen los hogares de contratar planes y esa capacidad no siempre está disponible, no siempre se puede acreditar renta, sobre todo cuando hay trabajo rural. Ustedes saben perfectamente que no siempre quienes trabajan en el campo tienen liquidaciones de sueldo para contratar un servicio para contratar un plan, entonces lo que lo que vamos a buscar y para eso estamos pendientes de que se apruebe el proyecto de ley de internet como servicio público que nos va a facultad para otorgar alguna forma de subsidio a la demanda”, agregó el Subsecretario de Transportes y Telecomunicaciones.