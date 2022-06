Crónica 15-06-2022

Gobernadora Regional del Maule se reúne con vecinos de San Antonio en Linares

• La máxima autoridad Cristina Bravo, escuchó las demandas del sector, entre las que se encuentran la instalación de un semáforo, señalética y mayor seguridad vial.

La Gobernadora Regional Cristina Bravo, se dirigió hasta el sector de San Antonio en la comuna de Linares, para conversar con los vecinos y escuchar sus demandas que en su mayoría tienen que ver con seguridad vial, como la instalación de señalética, semáforos y más presencia de Carabineros.

Desde el Gobierno Regional los ayudarán a gestionar con las autoridades regionales en el Ministerio de Transportes y Obras Públicas, pero se reiteró que está toda la disposición a apoyar los proyectos que mejoren la vida de los vecinos de este sector.

“Nos reunimos con distintos vecinos y organizaciones en el cruce de San Antonio, en la comuna de Linares, en conjunto al Consejero Regional Pablo Gutiérrez, porque es una necesidad sentida que los vecinos plantearon durante la campaña. Este es un cruce muy peligroso que necesita semáforos, pero también necesita señalización y nosotros desde el Gobierno Regional estamos muy disponibles a colaborar y coordinar con Carabineros con los distintos servicios públicos, con la Seremi de Transportes y con el Ministerio de Obras Públicas, las señaléticas, el semáforo y estamos disponibles a apoyar con recursos cuando los proyectos sean presentados al Gobierno Regional”, indicó la Gobernadora Regional del Maule.

Este sector es la puerta de entrada a la cordillera de la comuna de Linares y a los cajones del río Achibueno y Ancoa, pero además es la entrada al único zoológico de la Región del Maule Casa Noé, por lo que tiene un alto flujo de vehículos, sobre todo los fines de semana.

“Esto es una esquina como Tres Esquinas, y los automovilistas exceden su velocidad, acá se puede andar a máximo 70, pero eso no se cumple. Acá tenemos mucho adulto mayor, tenemos paradero a ambos lados de locomoción colectiva, la gente tiene que cruzar corriendo prácticamente, porque no hay un paso de cebras, ni semáforos. La Gobernadora nos señaló que gestionará una reunión con los encargados de la ruta, para que expertos vengan a analizar. También ella se comprometió a reunirse con Carabineros para ver la posibilidad de tener un carro policial en el sector, porque tampoco tenemos un carro policial al que uno pueda acudir cuando hay una emergencia. El carabinero no viene porque literalmente no hay carros policiales. Lo principal es que necesitamos un semáforo”, concluyó Carlos Díaz, presidente de la Junta de Vecinos Riberas de Ancoa en el sector de San Antonio.