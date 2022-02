Deportes 04-02-2022

Gobernadora Regional del Maule se reunió con deportistas destacados del motocross

La máxima autoridad regional Cristina Bravo se reunió con Tania González de Licantén y Carlos González de Romeral, quienes destacan en el motociclismo nacional e internacional.

La Gobernadora Regional del Maule Cristina Bravo, recibió la visita de la deportista de Licantén Tania González, actual campeona nacional de moto cross, y del piloto de enduro de motociclismo Carlos González de la comuna de Romeral, con quienes abordó la conversación sobre el deporte de alto rendimiento maulino y sus desafíos para el año 2022.

La máxima autoridad regional volvió a reiterar el objetivo de gestionar un fondo permanente para los deportistas de alto rendimiento de la Región del Maule, como por ejemplo Carlos y Tania, pero además se comprometió con apoyo para que pudieran seguir dejando en lo más alto el nombre de la Región del Maule y de nuestro país.

“Para nosotros es muy importante apoyar nuestros representantes que vienen de comunas pequeñas y que nos representan como maulinos en Chile y el mundo, y queremos ayudarlos, este es el caso de Carlos, y nosotros queremos apoyarlos desde el Fondo de Deportes de interés regional, porque sabemos que es muy difícil mantener las distintas disciplinas deportivas, y más cuando salen a representarnos a otro país, como en este caso Carlos que viajará a Italia y Francia, nuestro compromiso está con los jóvenes con los niños y niñas que nos van a representar a través del mundo entero”, indicó la Gobernadora Regional del Maule Cristina Bravo.

Carlos González es de Romeral y viajará a Italia, para estar presente en el campeonato internacional en el que representará a nuestro país y también a la Región del Maule, pero este no será el primero, ya que ha recorrido Europa mostrando el excelente nivel que tienen los maulinos en el motocross.

“soy piloto de enduro, llevo algún tiempo participando de manera profesional, he participado en 2 mundiales de naciones, en Francia y en Italia, en Italia tuve medalla de bronce y corrí el campeonato de enduro GT en Suecia y Estonia, donde obtuve el quinto y sexto lugar. Yo soy de Romeral y me ayudaron mucho como comuna, ahora me ayudarán desde el Gobierno Regional”, manifestó Carlos González.

Por su parte Tania González es de Licantén, piloto profesional de motociclismo y campeona nacional de enduro y motocros, y durante este año 2022 competirá en torneos tanto en España como en Portugal.

“Estuve en reunión con la Gobernadora Regional y fue una reunión grata, fue un honor conocerla y feliz de poder contarle en que consiste mi deporte y lo principal poder proyectar lo que será este año 2022, ya que conversamos y planificamos. Tengo en mente correr 2 fechas del mundial de enduro en España y Portugal y con el apoyo de ella y su compromiso, vamos a poder gestionar un proyecto deportivo, para poder llevar a cabo estos fechas, y representar al Maule, a Curicó y Licantén y a todo el país en este mundial que es uno de los campeonatos más importantes”, concluyó Tania González.