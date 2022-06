Política 14-06-2022

Gobernadora Regional del Maule se reunió con vecinos de La Guardia, Colbún Alto y Los Boldos

• La máxima autoridad regional Cristina Bravo, se comprometió a realizar las gestiones que sean necesarias, para que el Gobierno Central presente el proyecto de asfalto para la ruta del borde lago.

La Gobernadora Regional del Maule Cristina Bravo, llegó hasta el sector de la Guardia en el borde del lago Colbún, para conversar con los vecinos, vecinas, el Alcalde Pedro Muñoz y el Consejero Regional Pablo Gutiérrez, con la idea de ayudarlos a gestionar el pavimento de varios kilómetros que están pendientes en este sector de la cordillera maulina.

La máxima autoridad regional concretó esta reunión luego que los dirigentes del borde lago se reunieran con ella en Talca, pero reiteró el que la problemática más grande es que algunos sectores del camino son del municipio y otros de vialidad, lo que ha impedido que este añorado proyecto no se concrete.

“Estamos en una reunión con todos los dirigentes del sector en conjunto con el alcalde y también con nuestro Consejero Regional, esta es una solicitud que nos hicieron hace mucho tiempo los vecinos del sector y la verdad es que tenemos que buscarle soluciones. Hoy estos 20 kilómetros de la ruta no cuentan con un proyecto diseñado para ejecutarlo, y nosotros desde el Gobierno Regional financiamos proyectos, es por eso que nuestro compromiso es trabajar en conjunto con la Dirección de Vialidad y el Mop, para tener una solución definitiva para este proyecto de asfalto, que son tan necesarios para estas más de 350 familias que viven aquí en el sector”, indicó Cristina Bravo, Gobernadora Regional del Maule.

La autoridad del Gobierno Regional agregó, “así que el compromiso a trabajar en el corto, mediano y largo plazo para poder obtener el diseño del proyecto y luego poder presentarlo, presentarlo al Consejo Regional para obtener financiamiento, pero decirle a los vecinos y la comunidad que esto lo vamos a lograr sólo si trabajamos en equipo, junto al alcalde, a los consejeros regionales, pero particularmente la comunidad tiene que entender que no es un trabajo que vamos a lograr de aquí a 6 meses, pero tenemos que partir por algo y ese es nuestro compromiso”.

En el sector viven más de 350 familias, pero es en tiempos de verano y vacaciones, cuando la cantidad de personas en el sector aumenta debido a las segundas viviendas que se encuentran en el sector, “nosotros venimos de cuando asumimos, hemos tenido bastante, hemos hecho bastantes gestiones para poder lograr este gran proyecto. Es un desafío bastante complejo, pero no por eso nos vamos a empezar para que en algún momento se pueda llevar a cabo este hermoso proyecto. Como dije recién agradecerle a la gobernadora que siempre ha tenido la voluntad de la buena, las ganas de que su región”, dijo Pedro Pablo Muñoz, Alcalde de Colbún.

Uno de los dirigentes participantes fue Ramón Carrasco, Presidente de la Junta de Vecinos de Los Boldos, quien en primera instancia se reunió con la Gobernadora en Talca, “La verdad es que no es que seamos catetes con esto, pero es un camino demasiadamente malo y estamos siempre apelando a la empresa Arauco que nos arregle el camino, este camino esta malo y es mucha la gente de transita por el lugar, pasa mucho vehículo y duran poco los arreglos”.