Crónica 12-01-2022

Gobernadora Regional del Maule solicita financiar proyectos que no fueron priorizados por el Minsal este 2022

• La máxima autoridad maulina Cristina Bravo, informó que el Cesfam Oscar Bonilla de Linares, el Cesfam de Curanipe, Vichuquén y Maule Norte, no fueron incluidos en el presupuesto del Ministerio de Salud para este año, por lo que la idea es que el Gobierno Regional pueda financiarlos.

En la última sesión del Consejo Regional desde la Comisión de Salud informaron que el Ministerio de Salud no priorizó cuatro importantes proyectos para la Región del Maule, es por esto que la Gobernadora Regional Cristina Bravo envío un oficio para que a través del Gobierno Regional del Maule y con el apoyo de los 20 consejeros regionales se pueda financiar estas importantes iniciativas.

Los proyectos que no fueron priorizados para ejecutarse este 2022 por el Minsal son el Cesfam Oscar Bonilla de Linares, Centro de Salud Familiar de Curanipe en la comuna de Pelluhue, Cesfam del sector norte de la comuna de Maule y finalmente el nuevo centro de salud para Vichuquén.

“Mi compromiso como Gobernadora Regional del Maule, es apoyar y financiar todos aquellos proyectos que vayan en beneficio de la salud de los maulinos y maulinas. Actualmente no contamos con los hospitales que se habían ofrecido por parte de este gobierno y tampoco con la construcción de los Cesfam que se requieren, es por eso que estamos viendo la posibilidad de financiar estos proyectos que son tan anhelados, ya que se encuentran con factibilidad para ser ejecutados y por darles un ejemplo, los pacientes del Cesfam de Curanipe se están atendiendo en una iglesia por no contar con la infraestructura necesaria", manifestó Cristina Bravo, Gobernadora Regional del Maule.

La máxima autoridad regional agregó, “es por esto que le estamos solicitando al Ministerio de Salud, que puedan cambiar la fuente de financiamiento de estos cuatro proyectos, porque el Minsal no consideró estos nuevos centros de salud para Vichuquén, Linares, Pelluhue y Maule en el presupuesto del Ministerio de Salud 2022 y los vecinos no pueden seguir esperando por atención primaria, hicimos el trámite respectivo, el martes enviamos el oficio, porque tenemos los recursos y la voluntad política para ejecutar estas importantes iniciativas. Los consejeros y consejeras regionales no se negarán a aprobar estas iniciativas y ya lo hablamos, porque sabemos que es fundamental tener las soluciones a la brevedad para los maulinos y maulinas".