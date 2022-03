Política 09-03-2022

Gobernadora Regional: “En el Maule hay algunos colegios que han tenido brotes de contagios”

La Gobernadora Regional, Cristina Bravo, dijo ayer que “en el Maule hay algunos colegios que han tenido brotes de contagios por el Covid-19, incluso enviando a cursos a la casa”.

“Creemos que la Seremía de Salud y el Ministerio de Educación tienen que hacer un trabajo más coordinado, porque nosotros queremos que nuestros hijos vayan al colegio, lo que es fundamental, pero tenemos que garantizar las condiciones”, indicó.

“Yo no tengo las facultades para coordinar a ambos ministerios, pero estoy del lado de la gente, y esa no es solamente la problemática que han tenido que enfrentar nuestros niños, ya que en muchas partes de la región del Maule no hay transporte público y hay muchas familias que no tienen locomoción propia, y que deben caminar grandes distancias. Es una problemática que le di a conocer al futuro Ministro de Transportes, cuando me reuní con él la semana pasada”, precisó.

Cristina Bravo dijo que “los contagios se han evidenciado en algunos colegios de las diferentes provincias e insistió en un trabajo coordinado para abordar el tema y que se haga seguimiento y trazabilidad, además de que los resultados del PCR a los niños estén listos lo antes posible para evitar más contagios. Por ello hemos entregado recursos a las municipalidades para fortalecer la atención primaria”.