Crónica 02-03-2022

Gobernadora Regional se reunió con vecinos de Los Laureles en la precordillera de Longaví

• La autoridad Cristina Bravo, escuchó los requerimientos de la comunidad, siendo una de las problemáticas más grandes la falta de servicios básicos en el sector, como luz y agua.

Hasta el sector de Los Laureles en la comuna de Longaví, llegó la Gobernadora Regional del Maule Cristina Bravo, con el objetivo de reunirse con los vecinos y vecinas de este sector cordillerano y también con los integrantes del “Movimiento Los Laureles de Longaví”, sector en el que viven alrededor de 20 familias.

La máxima autoridad regional trabajará junto a la comunidad en temas variados, tales como la instalación de servicios básicos como agua y luz, un anhelo de los vecinos de este sector precordillerano, y el potencial turístico que tiene este sector de Longaví a través del bosque nativo y sus paisajes. También se informaron todos los aspectos fundamentales del procedimiento de regularización del terreno en donde se encuentra emplazada la sede social de Los Laureles.

“Hoy nos encontramos con la junta de vecinos del sector Los Laureles de Longaví, vinimos a conocer en terreno cuales son sus demandas, sus necesidades. Ya tenemos una mesa de trabajo, pero queríamos conocer en terreno que es lo que ellos necesitan. Son más de 20 familias que no cuentan con servicios básicos y tampoco conectividad, tampoco reciben agua a través de los camiones aljibes y no tienen proyección económica en el ámbito del turismo, ellos son recolectores de frutos forestales y necesitamos apoyarlos”, indicó Cristina Bravo

“Estamos retomando las esperanzas que se habían perdido en el sector, esto con respecto a las ayudas por ejemplo del estado, ya que nos sentíamos abandonados, y ahora volvemos a tener esa confianza que no estamos olvidados. Acá se dan cuenta como están las cosas, que no tenemos servicios básicos y necesitamos proyectarnos económicamente a otras áreas, por ejemplo en el turismo, porque tenemos una reserva enorme con muchas especies de flora y fauna”, agregó Dagoberto Fuentes, dirigente de la junta de vecinos de Los Laureles.

Luis Soto, vecino del sector concluyó, “me parece muy bien que las autoridades se acerquen a la gente, acá nosotros no contamos con los servicios básicos, ni con el dominio de la sede social, es muy bueno que la autoridad venga, eso nos da fe”.