Social 12-07-2018

Gobernadora resaltó Día del Periodista en Linares

Presidente del Consejo Maule Sur, Juan Carlos Espinoza, insistió en su llamado a que la Inspección del Trabajo fiscalice la realidad de los medios

Ayer, la Gobernadora de Linares, Claudia Jorquera, ofreció un desayuno a los periodistas de la provincia, con motivo de la celebración que recuerda la Fundación del Colegio de Periodistas de Chile, el 11 de julio de 1956.

“Es una tarea relevante la que cumple el periodismo en provincias, la que no está exenta de dificultades, pero que pone de relieve la importancia de realizar un periodismo responsable y pluralista”, señaló la autoridad.

Durante el desayuno al que asistieron periodistas y comunicadores, y que también contó con la presencia de diversas Seremis y la Directora Provincial de Educación, hubo una actuación musical de los artistas locales Charro Miguel y Laurita.

En su intervención, el presidente del Consejo Regional de Periodistas Maule Sur, Juan Carlos Espinoza, junto con agradecer el gesto de la autoridad, y destacar la importancia de una prensa independiente para fortalecer la democracia, aprovechó la presencia de la Seremi del Trabajo, para plantear la necesidad de que se fiscalice la realidad de los medios de comunicación de esta zona. “Hay situaciones que enfrentan periodistas y comunicadores que son preocupantes, ya que no se cumple efectivamente con las leyes laborales, debido a que en muchos casos no hay contratos adecuados ni pago de horas extras, aparte de otros aspectos que son necesarios de una rigurosa fiscalización”, afirmó.