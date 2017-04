Editorial 08-04-2017

Gobernadores Regionales

Parlamentarios de Gobierno Interior de la Cámara y el Senado solicitaron una discusión inmediata y suma urgencia para las iniciativas complementarias que se ya se encuentran en trámite.

Ante el Foro “Desafíos del Arranque de la Descentralización: Preparando el nuevo escenario de los gobernadores regionales electos”, realizado en la Biblioteca del Congreso Nacional, se pidió explicar la tardanza en el envío de los proyectos que permitirán la elección popular de los gobernadores regionales.



La agenda de descentralización del gobierno no se ha cumplido como se comprometió, ya que los proyectos necesarios para hacer viable la elección de gobernadores regionales, en noviembre de este año, como los relativos al fortalecimiento de las regiones, con traspaso de competencias y atribuciones de los gobiernos regionales, además de la ley de responsabilidad fiscal no se han movido.



Los propios legisladores manifestaron que el proyecto que establece el traspaso de competencias y atribuciones estuvo meses en la Comisión de Hacienda del Senado y ahora deberá pasar a la Comisión de Constitución, lo que no estaba considerado originalmente.

Lo anterior retarda la tramitación, sobre todo considerando que los plazos para que estas normas estén operativas y permitan la elección de gobernadores regionales a fin de año, se van agotando.