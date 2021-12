Opinión 28-12-2021

GOBERNAR EN TIEMPOS LÍQUIDOS





Ya ha pasado una semana de la segunda vuelta presidencial, que ha elegido como presidente de Chile a Gabriel Boric. Sin duda, ha sido un tiempo de mucha incertidumbre respecto a lo que se viene por delante. Nuestro país requiere grandes transformaciones, que tienen que ser paso a paso, pero los tiempos líquidos que vivimos harán que se produzca un olla a presión.

Debido a esto me recordé de Zigmunt Bauman, el sociólogo y filósofo polaco, uno de los mayores pensadores contemporáneos, que realizó una profunda crítica a la conceptualización de la postmodernidad (a la cual él llama modernidad líquida), que permite comprender los cambios que la vida de los seres humanos y de sus relaciones sociales, políticas e incluso íntimas, experimentan en esta fase caracterizada por la volatilidad.

Bauman señala que la modernidad sólida ha llegado a su fin: sólida porque, a diferencia de los líquidos, conservan su forma y persisten en el tiempo, duran. Sólida, también, porque en ella era posible aún establecer raíces ideológicas, espirituales, que generaban confianza de pertenencia, de identidades colectivas. En cambio, los líquidos se transforman constantemente: fluyen, cambian, se mueven. Los tiempos líquidos en los vivimos hacen referencia a que, los líquidos no conservan una forma durante mucho tiempo y están constantemente dispuestos a cambiarla.

En el último tiempo nos hemos dado cuenta que existe insatisfacción con el poder político, que se ha ido transformando en abstención electoral creciente y en protestas sucesivas, en indignación por diversas razones : corrupción en la política, reclamos no atendidos, crecimiento de las reivindicaciones sociales, búsqueda de espacios de libertad en sentido de autonomía, exigencia de protección de un Estado que se ha convertido en más débil, las grandes migraciones en busca de trabajo o por los nuevos conflictos de un mundo sin una guía certera y, sobre todo, por la pobreza, el desamparo, el desempleo de una sociedad que se automatiza a ritmos acelerados sin una innovación que sea capaz de ofrecer nuevos puestos de trabajo o trabajadores capacitados para ellos.

Lo anterior motiva a una indiferencia por la política, que ya no aparece en condiciones de dar respuesta oportuna a la sensación de inseguridad o la búsqueda de respuestas más radicales e incluso populistas en la esperanza que ellas satisfagan reivindicaciones que la política tradicional no logra interpretar.

El elemento más característico de esta postmodernidad líquida que nos revela Bauman es sin duda la incertidumbre. Seres humanos acostumbrados de Estados más sólidos, de relatos ideológicos o espirituales, de certezas que aparecían inmutables, se sienten hoy desnudos frente la nueva realidad líquida. Bauman dice que “estamos condenados a vivir en la incertidumbre permanente” de una sociedad acaparada por el “síndrome” del consumismo, la competencia individual, el desecho incesante de los productos y la dependencia de lo nuevo que el mercado ofrece, y, también, el rechazo, sino el miedo, al otro, cuando el otro es fuertemente impuesto por los efectos de la propia globalización desregulada.

En política la incertidumbre y, por ende, la búsqueda de una mínima pertenencia, de identidad y de seguridad, hace que los seres humanos que viven de la insatisfacción anhelen cambios pero busquen a la vez que ellos produzcan la menor incertidumbre en sus vidas personales. Esto será lo difícil para Gabriel Boric, poder llevar adelante las grandes promesas de su programa.

La conclusión crítica que nos deja Bauman es que “vivimos, el mundo vive, un momento de profunda incertidumbre. Desde la crisis económica a las guerras que no cesan en algunas partes del mundo. El hombre no tiene ya valores y puntos seguros de referencia y, como resultado de ello, en la postmodernidad, ha reaccionado aislándose, preocupándose de la propia individualidad y perdiéndose en la confusión de una vida siempre más frenética”.







Angel Arellano Hernández

Lic. en Ciencias Religiosas